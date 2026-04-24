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      Justiça da Argentina ordena apreensão dos bens da ex-presidente Cristina Kirchner

      Tribunal manteve a determinação de confisco de bens da ex-presidente no âmbito de uma condenação por suspeita de corrupção

      A ex-presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner em uma sacada, no dia em que o Tribunal Federal de Apelações Criminais confirmou uma sentença de prisão por suposta corrupção na concessão de obras públicas durante sua presidência, em Buenos Aires, Argentina, em 13 de novembro de 2024 (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)

      Reuters - Um tribunal de recursos da Argentina confirmou decisão de instância inferior e manteve a determinação de confisco de bens da ex-presidente argentina Cristina Kirchner no âmbito de uma condenação por corrupção pela qual ela cumpre uma sentença de seis anos, informou o jornal local La Nación nesta sexta-feira.

      Um tribunal havia ordenado que Kirchner e outros condenados no caso pagassem cerca de US$ 500 milhões em indenizações, decisão questionada pelos advogados de Kirchner.

      Em junho passado, a Suprema Corte da Argentina baniu a ex-presidente do exercício de cargos públicos, e manteve sua condenação de 2022 à prisão por um esquema de fraude envolvendo o direcionamento de projetos de obras rodoviárias públicas na Patagônia a um aliado próximo enquanto ela era presidente.

      Kirchner cumpre a sentença em prisão domiciliar, em seu apartamento em Buenos Aires, de onde continua a liderar seu partido peronista Justicialista.

      Kirchner transferiu diversas propriedades para os filhos em um adiantamento de sua herança, de acordo com o La Nación. Entre elas estão hotéis e apartamentos no sul da Argentina.

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