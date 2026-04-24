Justiça da Argentina ordena apreensão dos bens da ex-presidente Cristina Kirchner

Reuters - Um tribunal de recursos da Argentina confirmou decisão de instância inferior e manteve a determinação de confisco de bens da ex-presidente argentina Cristina Kirchner no âmbito de uma condenação por corrupção pela qual ela cumpre uma sentença de seis anos, informou o jornal local La Nación nesta sexta-feira.

Um tribunal havia ordenado que Kirchner e outros condenados no caso pagassem cerca de US$ 500 milhões em indenizações, decisão questionada pelos advogados de Kirchner.

Em junho passado, a Suprema Corte da Argentina baniu a ex-presidente do exercício de cargos públicos, e manteve sua condenação de 2022 à prisão por um esquema de fraude envolvendo o direcionamento de projetos de obras rodoviárias públicas na Patagônia a um aliado próximo enquanto ela era presidente.

Kirchner cumpre a sentença em prisão domiciliar, em seu apartamento em Buenos Aires, de onde continua a liderar seu partido peronista Justicialista.

Kirchner transferiu diversas propriedades para os filhos em um adiantamento de sua herança, de acordo com o La Nación. Entre elas estão hotéis e apartamentos no sul da Argentina.