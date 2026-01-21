Kast nomeia ex-advogados de Pinochet como ministros no Chile

247 - O presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, anunciou nesta terça-feira (20) a composição de parte de seu futuro gabinete, incluindo a nomeação de dois ex-advogados do ditador Augusto Pinochet para pastas centrais do governo. Os escolhidos ocuparão os ministérios da Defesa e da Justiça e Direitos Humanos, áreas sensíveis diante do histórico de violações cometidas durante a ditadura chilena.

O líder do Partido Republicano, de extrema direita, assumirá a Presidência em 11 de março e já manifestou publicamente admiração por Pinochet, cujo regime foi responsável pelo assassinato e desaparecimento de mais de 3 mil opositores entre 1973 e 1990.

Para o Ministério da Defesa, Kast indicou Fernando Barros, de 68 anos. Já a pasta da Justiça e dos Direitos Humanos ficará sob comando de Fernando Rabat, de 53 anos. Ambos integraram a equipe jurídica que atuou na defesa de Pinochet em diferentes processos judiciais. Durante o evento, o presidente eleito afirmou: "Este gabinete não nasce de cotas, nem de cálculos, nem de pressões. Nasce de uma convicção profunda e de uma vocação comum: colocar o Chile sempre em primeiro lugar".

Fernando Barros foi o responsável por liderar a defesa de Pinochet quando o ex-ditador esteve detido em Londres, em 1998, após pedido da Justiça espanhola que buscava sua extradição para julgamento por crimes de lesa-humanidade. Já Fernando Rabat representou Pinochet em um processo relacionado ao desvio de recursos públicos.

Pinochet morreu em 2006, aos 91 anos, sem ter sido condenado por nenhuma das acusações que enfrentou ao longo dos anos. A escolha de seus antigos advogados para cargos estratégicos reforça o alinhamento ideológico de Kast com o legado do regime militar.

José Antonio Kast venceu o segundo turno das eleições presidenciais em dezembro de 2025 com ampla vantagem sobre a candidata de esquerda Jeannette Jara. Durante a campanha, prometeu adotar políticas de linha dura no combate à criminalidade e à imigração irregular, bandeiras centrais de seu discurso político.