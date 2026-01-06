Ligas e organizações formadas por mulheres vão às ruas exigir a libertação de Cilia Flores

247 - Ligas e organizações de mulheres iniciaram uma mobilização na Venezuela para exigir a libertação de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Forças estadunidenses sequestraram o casal, que foi levado para Nova York (EUA). Ela também teria sofrido alguns ferimentos.

Em nível global, milhares de manifestantes fizeram atos para exigir a libertação de Maduro e de Cilia Flores. Também houve protesto em frente a um tribunal de Nova York. A Organização das Nações Unidas (ONU) deixou claro que a interferência dos EUA na Venezuela violou o direito internacional.

A agressão contou com 150 aeronaves que partiram de 20 bases militares no continente. Pelo menos 80 pessoas morreram por causa dos ataques feitos por forças estadunidenses por volta das 2h01 do último sábado (3). O presidente dos EUA, Donald Trump, não destacou um novo ataque ao território venezuelano.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (EUA) recuou em acusar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar o suposto Cartel de Los Soles. A consultora sênior da União Europeia para Políticas sobre Drogas na América Latina e Caribe, a advogada Gabriela de Luca, avalia que, ao evitar tratar o cartel como uma organização “real”, o Departamento de Justiça reconhece os limites para provar essa tese.

“Até agora, não emergiram evidências suficientes para caracterizar uma organização criminosa – lacuna apontada por especialistas e, inclusive, por parceiros de inteligência dos próprios EUA. Essa escolha fortalece a acusação, uma vez que desloca o foco para condutas individualizadas e comprováveis [narcotráfico, corrupção e associação criminosa] em vez de sustentar um rótulo amplo e conceitualmente frágil de ‘cartel’”, ponderou (com Abr).