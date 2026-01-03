Trump: 'estamos prontos para um segundo ataque, muito maior, contra a Venezuela'

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (3) que Washington pode lançar outro ataque contra a Venezuela, se necessário. O ataque foi registrado na noite desta sexta-feira (2). A agressão contou com 150 aeronaves que partiram de 20 bases militares no continente.

"Estamos prontos para lançar um segundo ataque, muito maior, uma segunda onda, se necessário", afirmou. "Na verdade, presumimos que uma segunda onda seria necessária. Mas agora provavelmente não será", complementou, segundo a RT.

"A primeira onda, ou o primeiro ataque, se preferir chamar assim, foi tão bem-sucedida que provavelmente não precisaremos lançar uma segunda, mas estamos preparados para fazê-lo, e seria uma onda muito maior".