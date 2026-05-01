Lula celebra acordo Mercosul-União Europeia e projeta novos investimentos

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou, nesta sexta-feira (1), a entrada em vigor do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia (UE).

O tratado passa a valer após 26 anos de negociações. Seus termos foram assinados no fim de janeiro de 2026, em Assunção, no Paraguai. Lula destacou que o acordo deverá impulsionar o desenvolvimento, ampliar oportunidades para o Brasil e atrair novos investimentos ao país.

"Hoje é um dia importante para o Mercosul, para a União Europeia, e para o multilateralismo. Após mais de duas décadas de negociações, o Acordo Mercosul - UE começa a entrar em vigor", escreveu Lula na rede social X.

"O acordo reúne 31 países, com uma população de 720 milhões de pessoas e um PIB combinado que ultrapassa os 22 trilhões de dólares. Ele vai gerar emprego, renda e desenvolvimento para os dois blocos. No Brasil, teremos novas oportunidades para nossos setores produtivos. Mais comércio, mais investimentos e mais presença brasileira no mundo", escreveu Lula.

Hoje é um dia importante para o Mercosul, para a União Europeia, e para o multilateralismo. Após mais de duas décadas de negociações, o Acordo Mercosul - UE começa a entrar em vigor.



O acordo reúne 31 países, com uma população de 720 milhões de pessoas e um PIB combinado que… pic.twitter.com/zIcUdJFnR6 — Lula (@LulaOficial) May 1, 2026

Mais cedo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, celebrou a entrada em vigor do acordo comercial. A dirigente da UE comemorou o acordo, que, segundo ela, simboliza uma "mensagem poderosa ao mundo". Ela também agradeceu aos líderes do Mercosul e revelou que teve um telefonema com os presidentes do bloco sul-americano.

"Gostaria de agradecer a cada um de vocês pelo compromisso com o acordo UE-Mercosul. Santiago Peña (presidente do Paraguai), Javier Milei (presidente da Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva (presidente do Brasil), Yamandu Orsi (presidente do Uruguai) e Antonio Costa (presidente do Conselho Europeu). Juntos, enviamos uma mensagem poderosa ao mundo. De que a abertura e a parceria criam prosperidade para todos", escreveu Von der Leyen na rede social X.