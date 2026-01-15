Lula conversa com presidente do Panamá sobre visita oficial

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone, na tarde desta quinta-feira (15), com o presidente do Panamá, José Raúl Mulino. A informação foi divulgada em nota oficial da Presidência da República.

Os dois chefes de Estado discutiram os preparativos para a visita que Lula fará ao Panamá no próximo dia 28 de janeiro, quando participará da abertura do Foro Econômico Internacional da América Latina e Caribe, organizado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF).

Reunião bilateral e temas do Mercosul

Ainda segundo a Presidência da República, está prevista também uma reunião bilateral entre Lula e Mulino durante a visita. No encontro, deverão ser abordados temas relacionados a comércio, investimentos e cooperação, no contexto da adesão do Panamá como Estado associado ao Mercosul.

Durante a conversa telefônica, os presidentes trocaram impressões sobre a situação na Venezuela e reiteraram a necessidade de preservar a paz e a estabilidade na América Latina e no Caribe. O texto informa ainda que Lula e Mulino concordaram quanto à importância do fortalecimento das Nações Unidas e da defesa do direito internacional e do diálogo.