Lula discute infraestrutura e integração com presidente da Bolívia durante viagem ao Panamá

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou, nesta quarta-feira (28), na Cidade do Panamá, reunião bilateral com o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, após ambos participarem da sessão de abertura do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe, informou o Palácio do Planalto em comunicado.

O encontro abordou temas relacionados à infraestrutura física e às oportunidades de investimentos entre os dois países. Os presidentes discutiram as rotas para a integração sul-americana e alternativas para garantir o acesso da Bolívia a portos e ao escoamento de sua produção. Também trataram da retomada dos diálogos na área energética e iniciativas conjuntas para combater o crime organizado na Amazônia.

O presidente Lula convidou o presidente Rodrigo Paz a realizar uma visita de Estado ao Brasil, prevista para o primeiro semestre de 2026, que deverá contar com a participação de empresários dos dois países.

Os presidentes instruíram seus ministros de Relações Exteriores a fazerem levantamento de projetos prioritários em curso como etapa preparatória ao encontro no Brasil, segundo o comunicado.