Lula discute nova ponte e inovação em reunião com presidente uruguaio

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve neste sábado (20) uma reunião bilateral com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, à margem da 67ª Cúpula do Mercosul, em Foz do Iguaçu, informou o Palácio do Planalto. Os dois presidentes demonstraram satisfação com a perspectiva de início, nos primeiros meses de 2026, das obras de construção da segunda ponte sobre o Rio Jaguarão, conectando Brasil e Uruguai.

Eles também expressaram a expectativa de que, nos próximos dias, seja publicada licitação para a contratação de serviços de dragagem na hidrovia Uruguai-Brasil, que sofreu atraso em razão das enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul em 2024, diz o documento.

O presidente Lula, de sua parte, indicou a disposição do Brasil de assinar, em breve, um acordo para o estabelecimento do Centro Brasil-Uruguai de Pesquisa e Inovação em Ciências da Vida. Os dois presidentes coincidiram na importância de fortalecer o relacionamento bilateral e concordaram em trabalhar juntos para impulsionar a negociação de novos acordos comerciais entre o Mercosul e parceiros externos, acrescenta.