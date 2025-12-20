Lula reforça combate ao crime transnacional no Mercosul e cobra cooperação regional

247 – Durante a 67ª Cúpula do Mercosul, realizada neste sábado (20), em Foz do Iguaçu (PR), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou a necessidade de aprofundar a cooperação regional no enfrentamento ao crime transnacional e à violência organizada. As declarações foram feitas em discurso aos demais chefes de Estado do bloco e foram noticiadas pelo site RT Brasil.

“A segurança pública é um direito do cidadão e um dever do Estado, independentemente de ideologia”, afirmou Lula, ao destacar que o Mercosul tem avançado na coordenação de políticas contra o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas e outras modalidades de crime transnacional que atravessam fronteiras nacionais.

O posicionamento do presidente ocorre em um contexto sensível para a segurança regional, marcado pelo novo acordo militar firmado entre os Estados Unidos e o Paraguai. Assinado na última segunda-feira (15), em Washington, o pacto prevê cooperação no combate ao crime organizado e ao narcotráfico na região da fronteira com o Brasil, além de treinamento de efetivos militares e ações de assistência humanitária.

Ao comentar o acordo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou que a iniciativa respeita a soberania do Paraguai e tem como objetivo fortalecer a atuação conjunta contra o terrorismo transnacional, ampliando a cooperação entre forças de segurança.

Já o chanceler paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano, afirmou que o entendimento reflete objetivos comuns entre os países envolvidos. Segundo ele, o foco está no combate ao tráfico de drogas e de pessoas, destacando que “o que está em jogo é a liberdade das pessoas”.

A partir dessas iniciativas, o Mercosul busca consolidar uma estratégia regional unificada para enfrentar crimes transnacionais, ao mesmo tempo em que observa com cautela acordos externos que podem ter impactos diretos sobre a segurança na fronteira sul do Brasil.

Mercosul amplia agenda comercial após impasse com a União Europeia

No mesmo encontro em Foz do Iguaçu, os países do Mercosul anunciaram o lançamento das negociações para um Acordo de Comércio Preferencial com o Vietnã. O comunicado oficial foi divulgado neste sábado (20), dia da reunião de cúpula do bloco.

“O futuro Acordo buscará promover a expansão do comércio por meio da eliminação de tarifas e tratar de medidas não tarifárias relevantes, a fim de facilitar o acesso efetivo aos mercados e assegurar que os fluxos comerciais reflitam o potencial de suas economias”, afirma a nota oficial.

O anúncio ocorre após mais um adiamento do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que era esperado para este sábado, mas voltou a enfrentar resistência, especialmente da Itália e da França, preocupadas com impactos sobre seus setores produtivos.

Segundo o presidente Lula, o bloco sul-americano tem buscado diversificar suas parcerias internacionais diante do impasse com os europeus. “Neste semestre, demos início à discussão sobre a ampliação do acordo com a Índia. Retomamos as tratativas com o Canadá e avançamos nas negociações com os Emirados Árabes Unidos. Adotamos marcos para negociar uma parceria estratégica com o Japão e um acordo de preferências tarifárias com o Vietnã”, afirmou o presidente, em declarações citadas pela Folha de S. Paulo.

Lula também mencionou diálogos em curso com países da região, como Panamá, Colômbia e Equador, reforçando a estratégia de ampliar o leque de parceiros comerciais do Mercosul.