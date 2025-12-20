Humberto defende a Unila e afirma que o Mercosul ‘é um exemplo para o mundo’

247 - O presidente do Parlasul, o senador Humberto Costa (PT-PE), defendeu a importância da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), localizada na Fronteira Trinacional formada por Argentina, Brasil e Paraguai.

“A Unila foi criada sob a liderança do presidente Lula, em Foz do Iguaçu, no Paraná, e proporciona aos jovens da região da Tríplice Fronteira a oportunidade de estudar em uma universidade que se tornou um importante polo de integração regional", escreveu o parlamentar na rede social X.

"É fácil entender a emoção e o carinho que os alunos, assim como os familiares dos estudantes da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), sentem pelo presidente Lula. É ensino superior de qualidade, promovendo intercâmbio cultural e desenvolvimento econômico e social. A educação transforma vidas e constrói futuro. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, participo, ao lado do presidente Lula, da Cúpula do Mercosul”.

Mercosul

O senador disse também que é “tempo de fortalecer ainda mais o multilateralismo, e o bloco sul-americano é um exemplo para o mundo”. “Que o Paraguai tenha uma presidência exitosa, ampliando ainda mais os laços de integração e prosperidade em nossa região. Viva o Mercosul!”.

O bloco é formado por cinco países - Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia. A Venezuela encontra-se suspensa. O Mercosul tem sete países associados - Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Panamá, Peru e Suriname.

Parlasul

O Parlamento do MERCOSUL (PARLASUL) é o órgão legislativo do MERCOSUL e a voz representativa dos cidadãos dos Estados Partes do bloco regional: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Atualmente, de acordo com a Decisão CMC nº 41/15 e a Recomendação PARLASUL nº 12/17 que aprova o Acordo Político, o Parlamento do MERCOSUL é composto por 43 parlamentares da Argentina, 37 do Brasil, 18 do Paraguai e 18 do Uruguai. A Bolívia, que está em processo de adesão, é composta por 18 parlamentares com direito a palavra.

As contribuições dos Estados Partes para o orçamento do Parlamento são feitas de acordo com a Decisão CMC nº 62/10, com os seguintes percentuais: Argentina: 24 por cento; Brasil: 44%; Paraguai: 16%; Uruguai: 16%.

Unila

A estrutura física da Unila é composta por um campus e cinco unidades na cidade de Foz do Iguaçu. A UNILA começou a ser estruturada em 2007 pela Comissão de Implantação com a proposta de criação do Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA), em convênio com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Itaipu Binacional.

No dia 12 de dezembro de 2007, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou, ao Congresso Nacional, o projeto de lei que viria, mais tarde, a criar a UNILA. O Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em todas as comissões, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. No dia 12 de janeiro de 2010, a Lei nº 12.189 foi sancionada.

Ponte

O presidente do Parlasul também destacou a importância da Ponte Internacional da Integração Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu (PR). O investimento feito pelos dois países chegou a R$ 1,9 bilhão.

A Ponte da Integração possui 760 metros de comprimento e um vão livre de 470 metros — o maior da América do Sul. Conta com duas pistas simples, cada uma com 3,6 metros de largura, e é sustentada por duas torres de 190 metros de altura, equivalentes a edifícios de cerca de 54 andares. A estrutura conecta o município de Foz do Iguaçu à cidade paraguaia de Presidente Franco.

O pleno funcionamento da ponte depende de um conjunto de obras complementares em território brasileiro, especialmente a Perimetral Leste. A nova rodovia reorganiza o tráfego de veículos pesados, melhora a mobilidade urbana e amplia a segurança viária na região.

Com 14,7 quilômetros de extensão, a via faz a ligação entre a BR-277 e a ponte, retirando o fluxo de caminhões do centro de Foz do Iguaçu. Apenas na primeira semana de operação, mais de 10 mil veículos já utilizaram o novo trecho. O projeto inclui ainda a construção de duas aduanas e seis viadutos.

