Lula e Claudia Sheinbaum discutem Venezuela e cooperação regional em telefonema

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, na quinta-feira (8), com a presidenta do México, Claudia Sheinbaum. O diálogo abordou a situação na Venezuela e temas centrais da agenda diplomática entre os dois países.

Durante a conversa, Lula e Sheinbaum expressaram repúdio a ataques contra a soberania venezuelana e rejeitaram qualquer visão que retome uma divisão do mundo em zonas de influência. Os dois líderes reafirmaram o compromisso com o multilateralismo, o respeito ao direito internacional e a defesa do livre-comércio como fundamentos das relações entre os países.

Brasil e México também manifestaram interesse em seguir cooperando com a Venezuela em favor da paz, do diálogo político e da estabilidade, tanto no país quanto na região. A posição comum reforça a busca por soluções negociadas e pela preservação da soberania nacional no contexto latino-americano.

No campo bilateral, o presidente Lula convidou a presidenta mexicana para realizar uma visita ao Brasil, em data que será definida posteriormente por meio de entendimentos diplomáticos entre os dois governos. O convite sinaliza o interesse em aprofundar a relação política e institucional entre os dois países.

Os dois mandatários concordaram ainda em estabelecer cooperação específica no combate à violência contra a mulher, tema tratado como prioridade comum e que deve orientar iniciativas conjuntas futuras entre Brasil e México.