Lula parabeniza Kast e aponta paz na América Latina como prioridade

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o conservador José Antonio Kast pela vitória na eleição presidencial do Chile, confirmada neste domingo (14), e ressaltou a importância da democracia, do diálogo entre os países e da manutenção da América do Sul como zona de paz. A declaração ocorreu após a confirmação do resultado do segundo turno, que marcou o retorno da direita ao Palácio de La Moneda depois de quatro anos de governo de esquerda liderado por Gabriel Boric.

Na mensagem, o presidente brasileiro destacou o caráter do processo eleitoral chileno e a participação da população no pleito.

Cumprimento @joseantoniokast por sua eleição à Presidência do Chile e o povo chileno pela sua participação em um processo eleitoral democrático, transparente e ordenado.



Faço votos de pleno êxito ao presidente eleito no desempenho de seu futuro mandato.



Seguiremos… — Lula (@LulaOficial) December 15, 2025

“Cumprimento @joseantoniokast por sua eleição à Presidência do Chile e o povo chileno pela sua participação em um processo eleitoral democrático, transparente e ordenado”, afirmou Lula. Em seguida, o presidente desejou sucesso ao mandatário eleito: “Faço votos de pleno êxito ao presidente eleito no desempenho de seu futuro mandato”.

Lula também enfatizou que o Brasil pretende manter e aprofundar a cooperação com o novo governo chileno, independentemente da mudança de orientação política no país vizinho. “Seguiremos trabalhando com o novo governo chileno em favor do fortalecimento das excelentes relações bilaterais, dos sólidos laços econômico-comerciais que unem Brasil e Chile, pela integração regional e a manutenção da América do Sul como zona de paz”, declarou.