Lula recebe credenciais de novo embaixador de Cuba

247 - O presidente Lula recebeu nesta quarta-feira (6), as credenciais do novo embaixador de Cuba, Víctor Manuel Cairo Palomo, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto.

Com a apresentação formal das cartas credenciais, o diplomata passa a estar habilitado a representar oficialmente o governo cubano no Brasil.

Credenciais formalizam atuação diplomática

A apresentação de cartas credenciais é uma etapa tradicional da diplomacia. Antes de assumir plenamente suas funções, o embaixador indicado por um governo passa por consulta prévia ao país onde atuará, procedimento conhecido como agrément. Após essa etapa, o diplomata apresenta ao presidente da República os documentos enviados pelo chefe de Estado de seu país.

No caso de Víctor Cairo, a entrega das cópias figuradas das cartas credenciais já havia ocorrido anteriormente no Palácio Itamaraty, em Brasília, em encontro com a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha. A cerimônia no Itamaraty antecede a apresentação oficial ao presidente da República e marca o início do processo de acreditação diplomática no país.

“O Brasil e Cuba têm um histórico de cooperação em diferentes âmbitos”, declarou ao Brasil 247 o embaixador Victor Cairo. O diplomata citou a cooperação econômica em setores estratégicos como saúde, produção de medicamentos e agricultura. Destacou também que “Cuba e o Brasil defendem a paz mundial e o multilateralismo”.

No quadro do fortalecimento das relações de amizade entre os dois Estados nacionais, o novo embaixador está determinado a aprofundar os laços com com instituições acadêmicas, culturais, organizações do movimento social, entidades de solidariedade e personalidades destacadas da sociedade brasileira em todos os âmbitos.

Na sexta-feira (8), o embaixador Víctor Manuel Cairo Palomo será o entrevistado no programa A Semana no Mundo, da TV 247, apresentado pelo jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional.