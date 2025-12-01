Maduro afirma que Venezuela está unida e pronta para se defender

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta segunda-feira (1), durante um ato popular nas ruas de Caracas, que a esmagadora maioria do povo venezuelano está disposta a defender a pátria diante de um possível ataque militar dos Estados Unidos.

"Somos um povo cheio de rebeldia e alegria, como dignos filhos de Hugo Chávez", disse Maduro, em tom combativo. O discurso foi transmitido nas redes sociais do presidente venezuelano.

Maduro também ressaltou que venezuelanos de diferentes convicções agora se veem unidos diante da ameaça imperialista.

"O país conquistou a maior união nacional em mais de 100 anos. Venezuelanos hoje de diferentes partidos, em uma só voz, repudiam a ameaça militar imperialista e está disposta a defender sua pátria", disse, ao mencionar que, segundo pesquisas, 94% dos venezuelanos estão dispostos a defender o país.

"O povo está disposto a dar tudo para sua terra sagrada", afirmou. "O poder popular é invencível", frisou.

Nos últimos meses, o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, reforçou sua presença militar no Caribe, justificando a medida como parte do combate ao tráfico de drogas.

Em setembro e outubro, os EUA utilizaram repetidamente suas forças armadas para destruir embarcações supostamente transportando drogas na costa da Venezuela. Militares dos EUA estão há meses trabalhando em opções para atacar supostos "narcoterroristas" dentro da Venezuela. No início de novembro, Trump declarou acreditar que os dias de Maduro à frente do governo estavam contados, embora tenha assegurado que Washington não planejava entrar em guerra com Caracas.