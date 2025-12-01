Trump teria dado ultimato para Maduro deixar a Venezuela

247 – Os Estados Unidos elevaram a pressão sobre o governo da Venezuela ao oferecer garantias de segurança ao presidente Nicolás Maduro caso ele deixe imediatamente o cargo. A informação foi divulgada pelo jornal Miami Herald e repercutida pela agência russa TASS, que apresentou detalhes de uma conversa telefônica ocorrida em novembro entre Maduro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atual chefe da Casa Branca.

De acordo com o Miami Herald, citado pela TASS, fontes envolvidas nas tratativas afirmaram que Washington estaria disposto a garantir a Maduro, à sua esposa e ao seu filho um “safe passage” — uma passagem segura — caso ele aceite renunciar agora.

Conversa para evitar confronto direto

Um dos interlocutores consultados pelo jornal afirmou que a ligação entre Maduro e Trump foi “a last-ditch effort to avoid a direct confrontation”, ou seja, “um esforço de última hora para evitar um confronto direto”. A chamada teria sido articulada por Brasil, Catar e Turquia, segundo a reportagem.

A matéria também aponta que Caracas propôs transferir o controle político para setores da oposição, mantendo contudo o comando das Forças Armadas sob sua atual estrutura — proposta que não teria sido considerada suficiente por Washington.

Acusações sem provas e operações clandestinas

A imprensa dos Estados Unidos segue acusando o governo venezuelano de não combater adequadamente o narcotráfico, embora não apresente evidências dessas afirmações. Segundo o New York Times, Trump autorizou a CIA a conduzir operações clandestinas na Venezuela, ampliando as tensões diplomáticas e militares.

Veículos norte-americanos têm noticiado repetidamente que Washington estaria se preparando para iniciar ataques contra o território venezuelano.

Operações terrestres “muito em breve”, diz Trump

No dia 27 de novembro, Trump declarou que os Estados Unidos começariam “very soon” operações terrestres para enfrentar o que chamou de tráfico de drogas vindo da Venezuela. O presidente, porém, não ofereceu detalhes sobre a natureza dessas ações ou o possível escopo de uma intervenção militar.

O conjunto das declarações, somado à oferta de “passagem segura”, indica que Washington opera simultaneamente em duas frentes: a pressão diplomática e a ameaça militar direta, enquanto Caracas busca apoio internacional para conter a escalada e evitar uma ruptura ainda maior.