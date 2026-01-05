Maduro diz ser inocente das acusações de narcotráfico durante audiência em Nova York

247 - O presidente venezuelano Nicolás Maduro participou nesta segunda-feira (5) de uma audiência em um tribunal federal de Nova York, onde tomou conhecimento formal das acusações apresentadas pela Justiça dos Estados Unidos. Ele chegou algemado ao prédio do Judiciário, acompanhado de sua esposa, Cilia Flores, após ser transferido do Centro de Detenção Metropolitano, no Brooklyn. Maduro afirmou ser inocente das acusações de conspiração para o narcoterrorismo; conspiração para o tráfico de cocaína; posse de metralhadoras e dispositivos explosivos; conspiração para posse de metralhadoras para uso pelo narcotráfico, que lhe foram imputadas. As informações são do G1.

Transferência e audiência em Manhattan

A audiência estava marcada para as 14h, no horário de Brasília. Imagens divulgadas pela agência Reuters mostraram Maduro sendo escoltado por autoridades dos Estados Unidos durante o deslocamento do presídio até o tribunal federal em Manhattan, trajeto de cerca de oito quilômetros. As fotografias registraram a chegada ao heliporto do centro da cidade e, em seguida, ao edifício do Judiciário.

Maduro e Cilia Flores foram detidos na madrugada de sábado (3), durante uma operação conduzida pelo Exército estadunidense na capital venezuelana, e levados ao Centro de Detenção Metropolitano, no Brooklyn.

Acusações formais do Departamento de Justiça

Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o casal será formalmente acusado por conspiração para o narcoterrorismo, conspiração para o tráfico de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos, além de conspiração para a posse de armamento pesado destinado ao narcotráfico. Cilia Flores também é citada nas acusações, de acordo com informações publicadas pelo jornal The New York Times.

Questionamentos sobre o Cartel de los Soles

A Casa Branca passou a classificar organizações de tráfico de drogas como grupos terroristas e incluiu o chamado “Cartel de los Soles” nesse enquadramento. Pesquisadores e especialistas, no entanto, contestam essa caracterização.

Segundo esses estudos, o Cartel de los Soles não opera como uma organização hierárquica tradicional, mas como uma estrutura descentralizada, descrita como uma “rede de redes”, que reúne integrantes de diferentes patentes militares e setores políticos da Venezuela. Ainda assim, há indícios de que Maduro, mesmo não sendo apontado como líder, estaria entre os beneficiários de um modelo definido por especialistas como “governança criminal híbrida”.

Repercussões políticas e declarações da Casa Branca

No plano político, a situação venezuelana segue em transição. Segundo o texto de uma decisão mencionada por autoridades norte-americanas, uma liderança interina assumiu o comando com o objetivo de “garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da Nação”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou o episódio no domingo, ao falar com jornalistas. “Estamos lidando com as pessoas que acabaram de tomar posse. Não me perguntem quem está no comando, porque eu daria uma resposta e isso seria muito controverso”, afirmou. Pressionado a esclarecer a declaração, completou: “Isso significa que nós estamos no comando.”