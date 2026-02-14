Maduro envia mensagem à Venezuela e reafirma confiança na unidade nacional

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, enviou nesta quinta-feira (12) uma mensagem de incentivo à liderança política que assumiu o comando do país após seu sequestro em Caracas. Encarcerado em um centro penitenciário de Nova York desde 3 de janeiro, quando houve um ataque militar sob as ordens de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o mandatário venezuelano conversou por telefone com o filho, o deputado Nicolás Maduro Guerra, e declarou apoio à condução do governo interino.

As informações foram divulgadas pela RT Brasil, com base em relatos da imprensa local e publicações na rede social X. De acordo com Maduro Guerra, o chefe de Estado afirmou que a atual equipe de governo está agindo corretamente. “Vocês estão no caminho certo”, declarou, demonstrando confiança na gestão liderada pela presidente encarregada, Delcy Rodríguez.

Segundo o deputado, durante a ligação o presidente fez perguntas sobre a situação do país em meio à agressão norte-americana. “Perguntou: como estava tudo, como está a pátria, como está a equipe”, relatou Maduro Guerra, ao destacar que informou ao pai que Delcy Rodríguez estava à frente da administração.

Ainda de acordo com o parlamentar, o presidente ressaltou que sua serenidade e a estabilidade do país dependem da coesão interna. A tranquilidade, afirmou, está na “unidade do povo e na unidade com o alto comando”, além da integração com sua equipe de governo e com a “equipe da pátria”. Em outro momento da conversa, citado pelo filho, Maduro reforçou: “Confio plenamente na equipe, e fizeram o que tinham que fazer”.

A ligação também abordou o avanço do processo de anistia para presos políticos na Venezuela. Conforme o relato de Maduro Guerra, o presidente defendeu que a medida tenha alcance abrangente, afirmando que deve ser aplicada “não só para eles, mas para nós também”.

O deputado afirmou ter sido surpreendido pela chamada, recebida enquanto estava no Hemiciclo Protocolar do Palácio Federal Legislativo. Ele descreveu a emoção ao ouvir a voz do pai, que permanece detido junto à esposa, a deputada Cilia Flores, após o ataque armado norte-americano que deixou mais de 100 mortos no país.

Mesmo preso, Maduro demonstrou interesse por temas cotidianos e perguntou sobre os resultados da Liga Venezuelana de Beisebol Profissional. Maduro Guerra contou que informou ao pai que o campeão foi o Navegantes del Magallanes, rival do Leones de Caracas, equipe do presidente. Ao saber do resultado, Maduro reagiu: “Putz, que droga!”, comentário seguido de risos entre os dois, segundo o deputado.