Maduro envia mensagem e pede orações por paz e unidade na Venezuela

247 - A prefeita de Caracas, Carmen Meléndez, participou no domingo (25) de uma jornada de oração pela paz e pela libertação do mandatário constitucional do país caribenho, Nicolás Maduro, e de sua esposa, Cilia Flores. Na ocasião, ela revelou que Maduro enviou no sábado (24) uma mensagem a seu filho, o deputado Nicolás Maduro Guerra. “Hoje, ele iria orar em um recinto especial, lá na prisão, e pedia ao povo que fizesse uma oração”, transmitiu a prefeita. As informações são do canal HispanTV.

“Que haja paz na Pátria e que a unidade dos venezuelanos seja cada vez maior”, disse Meléndez. “Aqui estamos, em toda a Venezuela, orando para que Deus lhe dê discernimento, inteligência e tudo o que for necessário para que ele e ela resistam nessa prisão de guerra”, afirmou a dirigente.

Maduro Guerra, por sua vez, declarou: “Estaremos elevando uma oração pela paz, pela nossa soberania, pelos mortos de 3 de janeiro, pelos feridos; para que nosso país siga um destino de paz, de dignidade e de glória, como quer o presidente Nicolás Maduro, hoje sequestrado”. “Por ele também vamos orar, pela primeira combatente Cilia Flores e pela presidente encarregada Delcy Rodríguez”, enfatizou o deputado venezuelano.

A prefeita de Caracas ressaltou a importância de seguir na luta. “E aqui estamos, na luta permanente para que haja paz em nossa pátria; para que a unidade de todos os venezuelanos e venezuelanas cresça a cada dia; para preservar a paz e a vida; para preservar a vida do nosso presidente e a estabilidade política. Não paramos. E pedimos a Deus todos os dias que nos dê essa força”, afirmou.

Em 3 de janeiro, os Estados Unidos bombardearam Caracas e diversas áreas dos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, deixando ao menos 100 mortos. A agressão militar terminou com o sequestro do presidente venezuelano e de sua esposa. Desde então, os venezuelanos continuam se manifestando em todas as cidades do país, exigindo a libertação de Maduro e Flores.