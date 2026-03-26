Maduro passa por nova audiência nos Estados Unidos

247 - O ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, participa nesta quinta-feira (26) de uma nova audiência no processo judicial que enfrenta nos Estados Unidos, onde está ilegalmente preso há quase três meses em Nova York. Ele responde a acusações infundadas de colaboração com guerrilhas e cartéis para envio de drogas ao país.

A defesa apresentou uma moção pedindo o arquivamento do caso, argumentando que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estaria impedindo o financiamento da equipe jurídica por parte do governo venezuelano, o que comprometeria o direito de defesa.

O advogado Barry Pollack afirmou, em carta, que “o governo da Venezuela tem a obrigação de pagar os honorários do sr. Maduro”. Ele acrescentou que “o sr. Maduro, que não dispõe de recursos próprios para contratar assistência jurídica, está sendo privado de seu direito constitucional de contar com um advogado de sua escolha”.

De acordo com o jornal The New York Times, a expectativa é que o governo norte-americano solicite provas de que Maduro não possui outros bens que possam ser utilizados para custear sua defesa, justificando assim a necessidade de financiamento pelo Estado venezuelano.

Maduro já havia participado de uma primeira audiência no dia 5 de janeiro, quando se declarou inocente das acusações. Ele foi sequestrado em uma operação dos Estados Unidos realizada na Venezuela em 3 de janeiro.

O caso segue em tramitação na Justiça norte-americana, com novas etapas previstas no processo judicial.