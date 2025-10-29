Maioria global defende na ONU fim do bloqueio genocida dos EUA a Cuba

247 - A Maioria global voltou a condenar, em votação nas Nações Unidas, nesta quarta-feira (29) o bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba, classificado por especialistas do país caribenho como uma política genocida, informou o canal TeleSur.

Durante o segundo dia da Assembleia Geral das Nações Unidas, os países membros participaram da votação para ratificar a exigência de que os EUA eliminem as medidas coercitivas unilaterais contra Cuba, com 165 votos a favor, 7 contra e 12 abstenções.

A esmagadora maioria dos países votaram a favor da proposta de Havana. Os votos contrários, como é tradicional, vieram dos EUA e de Israel, com mais cinco países aderindo ao genocídio: Argentina, Paraguai, Hungria, Macedônia do Norte e Ucrânia. Confira o painel: