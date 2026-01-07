TV 247 logo
      Mauro Vieira conversa com Marco Rubio sobre eleições na Colômbia

      Integrantes do governo colombiano pediram que o governo brasileiro atuasse para impedir a interferência norte-americana nas eleições presidenciais

      Os chanceleres Mauro Vieira e Marco Rubio, do Brasil e EUA, na Casa Branca (Foto: Embaixada do Brasil em Washington)

      247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, manteve uma conversa telefônica com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, para tratar do contexto político e eleitoral na Colômbia. O diálogo ocorreu após o retorno do chanceler brasileiro de férias e abordou, sobretudo, as preocupações do governo brasileiro com possíveis interferências externas em processos eleitorais na América Latina. As informações são do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

      Mauro Vieira apresentou a Marco Rubio a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contrária a qualquer tipo de ingerência estrangeira nas eleições de países da região. O tema ganhou relevância diante do calendário eleitoral de 2026, que inclui disputas presidenciais no Brasil, Colômbia, Peru e Costa Rica.

      Entre esses países, o caso colombiano é considerado o mais sensível no momento. O presidente Gustavo Petro está impedido de disputar a reeleição pelas regras eleitorais locais, mas recebeu ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o chamou de "narcotraficante". Segundo relatos de interlocutores da diplomacia brasileira, Petro teria buscado apoio de Lula para evitar interferências externas no pleito.

      A preocupação colombiana se intensificou após ações recentes de Trump, especialmente a agressão militar contra a Venezuela. Integrantes do alto escalão do Ministério das Relações Exteriores do Brasil avaliam que há receio de que Washington não restrinja suas operações ao território venezuelano e acabe ampliando sua atuação para outros países da América do Sul.

      Ainda conforme a apuração, assessores do governo colombiano procuraram a diplomacia brasileira solicitando apoio para evitar possíveis incursões dos Estados Unidos em território da Colômbia. O temor é de que eventuais ações sejam justificadas pelo combate ao que autoridades norte-americanas classificam como “narcoterrorismo”.

      O calendário eleitoral colombiano já está definido. O primeiro turno da eleição presidencial está marcado para o dia 31 de maio. Caso nenhum candidato alcance a maioria exigida pela legislação eleitoral, o segundo turno deverá ocorrer em 21 de junho, mantendo o cenário político do país sob atenção regional e internacional até a definição do novo governo.

