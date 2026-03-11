Mauro Vieira entrega carta de Lula a José Antonio Kast durante posse no Chile e busca de diálogo entre os países

247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, entregará nesta quarta-feira (11) uma carta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, convidando-o a realizar uma visita oficial ao Brasil. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

Vieira representará Lula na cerimônia de posse do novo líder chileno em Santiago. A eleição de Kast marcou a volta da direita ao poder no país após a derrota do candidato apoiado pelo atual presidente chileno, Gabriel Boric.

De acordo com interlocutores do Palácio do Planalto, a ausência de Lula na cerimônia não está relacionada a diferenças ideológicas com o novo presidente chileno nem à presença do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que confirmou participação no evento. Segundo essas fontes, a decisão foi motivada pela agenda política interna do presidente brasileiro.

O chefe do Executivo deve concentrar esforços em negociações com o Congresso Nacional. Há expectativa de um encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), além de reuniões voltadas ao debate sobre os impactos da guerra no Oriente Médio na economia brasileira.Integrantes do governo afirmam que o Palácio do Planalto monitora com preocupação os possíveis efeitos do conflito internacional sobre a inflação no Brasil, cenário que poderia influenciar o ambiente político e econômico nos próximos anos.

Apesar da ausência na cerimônia, Lula e Kast já mantiveram conversas recentes. Segundo fontes do governo, os dois líderes se encontraram no Panamá, onde tiveram uma reunião que durou cerca de duas horas.Durante o encontro, o presidente eleito chileno demonstrou interesse em avançar com o projeto da Rota Bioceânica, iniciativa de integração regional que prevê a ligação rodoviária entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. O objetivo é reduzir a distância para exportações da América do Sul destinadas ao mercado asiático.

De acordo com relatos de integrantes do governo brasileiro, Lula teria sinalizado que considera o projeto prioritário. Uma das etapas estratégicas da iniciativa envolve a construção de uma ponte que ligará o Brasil ao Paraguai, cuja inauguração está prevista para ocorrer ainda neste ano.A expectativa do governo brasileiro é que a entrega da carta e o convite formal para uma visita ao país contribuam para fortalecer o diálogo diplomático e ampliar a cooperação bilateral entre Brasília e Santiago nos próximos anos.