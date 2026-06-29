Mercosul abre cúpula em Assunção com presença de líderes globais e avanços técnicos em comércio

247 - A 68ª Cúpula do Mercosul começou nesta segunda-feira (29) em Assunção, no Paraguai, marcando também as celebrações pelos 35 anos do Tratado de Assunção, que deu origem ao bloco em 1991. A abertura da reunião ministerial do Conselho do Mercado Comum (CMC) foi conduzida pelo chanceler paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano, em meio a uma ampla agenda de avanços técnicos e preparação para a reunião de chefes de Estado. As informações são da Sputnik Brasil.

Na abertura, o chanceler destacou o caráter progressivo do processo de integração e afirmou: “Seguimos alcançando resultados positivos que resultam em benefícios para os países e seus cidadãos”. Mais cedo, ele ressaltou a jornalistas que, durante a presidência pro tempore do Paraguai, foram realizadas mais de 360 reuniões em diferentes níveis da estrutura institucional do bloco, garantindo continuidade à agenda de integração em temas como facilitação do comércio, infraestrutura, agenda digital e fortalecimento dos controles fronteiriços.

Segundo o chanceler, as reuniões da Comissão de Comércio do Mercosul (CCM) e do Grupo Mercado Comum (GMC), realizadas em Assunção nos últimos dias, consolidaram avanços importantes na atualização do regime de origem, no fortalecimento das áreas de controle integrado e em medidas de defesa da concorrência e proteção do consumidor.

A CCM aprovou 22 diretrizes voltadas à facilitação do comércio e à modernização da união aduaneira, enquanto o GMC avançou em temas como a tarifa externa comum, desenvolvimento sustentável, incorporação do setor automotivo e agenda digital. Também foi concluído o acordo de reconhecimento mútuo de identificação e autenticação eletrônica, considerado um passo decisivo para a integração digital do bloco.

Confirmaram presença sete chefes de Estado: os cinco dos Estados Partes do Mercosul, além do presidente José Antonio Kast, do Chile, e do presidente Daniel Noboa, do Equador. Também estarão presentes chanceleres de Estados Associados, como Colômbia, Chile e Panamá. Entre os convidados especiais estão o ministro de Estado de Comércio dos Emirados Árabes Unidos, o ministro de Relações Exteriores de Trinidad e Tobago, o ministro federal de Relações Exteriores da Alemanha e o primeiro vice-presidente do Senado do Uzbequistão.

Segundo o chanceler paraguaio, a cúpula contará ainda com delegações empresariais da Alemanha, Emirados Árabes Unidos e Chile, reunindo mais de 30 empresários interessados em oportunidades comerciais e de investimento no Paraguai, o que foi descrito como “uma mostra inequívoca do interesse que desperta o Paraguai em diferentes partes do mundo”.

Na área de integração econômica, seguem em destaque as discussões sobre a possível incorporação dos setores automotivo e açucareiro à união aduaneira, além da eliminação de algumas barreiras ao comércio intrabloco. O Mercosul também avança na modernização das fronteiras com a implementação de padrões mínimos, interoperabilidade de sistemas e gestão de risco nas áreas de controle integrado.

Outro ponto central da cúpula é o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), que financia projetos de infraestrutura e redução de assimetrias regionais. De acordo com o Itamaraty brasileiro, Brasília deve anunciar uma ampliação de sua contribuição para a nova etapa do fundo, que já financiou milhares de quilômetros de rodovias e ferrovias, redes de saneamento, energia, habitação e projetos sociais em toda a região. Em Assunção, também devem ser aprovados novos projetos voltados a regiões de fronteira e desenvolvimento local.

A agenda externa do bloco reforça a estratégia de diversificação de parcerias, com negociações em andamento com países como Canadá, Japão, Vietnã, Índia, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos e diversas nações da América Latina e Caribe.