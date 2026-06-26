Lula participa da Cúpula do Mercosul no Paraguai

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará, na próxima terça-feira (30), da LXVIII Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, em Assunção, no Paraguai. A reunião reunirá os líderes dos países membros e associados para discutir medidas voltadas ao fortalecimento da integração regional, da agenda comercial, do desenvolvimento econômico e da cooperação entre os países da América do Sul.

A programação será antecedida, na segunda-feira (29), pela reunião do Conselho do Mercado Comum (CMC), que reunirá ministros das Relações Exteriores, da Fazenda e representantes dos bancos centrais dos países integrantes do Mercosul.

Mercosul amplia integração e fortalece agenda econômica

Entre os principais temas da cúpula estão a ampliação do comércio regional, o fortalecimento da integração econômica, a cooperação em segurança pública, a agenda social e a expansão das negociações comerciais com novos parceiros internacionais.

Durante briefing realizado nesta quinta-feira (26), no Itamaraty, a secretária de América Latina e Caribe, embaixadora Gisela Padovan, destacou a importância estratégica do Mercosul para a região e para a economia mundial. Segundo ela, o bloco reúne 73% do território sul-americano, cerca de 65% da população da região e responde por aproximadamente 70% do Produto Interno Bruto (PIB) da América do Sul.

A diplomata lembrou que o Mercosul completou 35 anos em março e ressaltou o potencial de crescimento das trocas comerciais entre os países integrantes. "Eu sempre vou recordar que o comércio Mercosul é, antes de tudo, um acordo comercial. O comércio intra-Mercosul cresceu 11 vezes, chegando a US$ 51 bilhões no ano passado, mas o recorde foi de US$ 53 bilhões em 2011. Então existe um enorme potencial", afirmou.

Ela também destacou o perfil das relações comerciais dentro do bloco. "Eu gosto sempre de lembrar o caráter de alto valor agregado do comércio intra-Mercosul. Acho que, além do volume do comércio, a qualidade do comércio intra-Mercosul é notável", ressaltou.

Em 2025, as exportações brasileiras para os países do Mercosul alcançaram quase US$ 26 bilhões, o equivalente a 7,5% das exportações nacionais. No mesmo período, o comércio do bloco com o restante do mundo movimentou US$ 757 bilhões. Já no primeiro quadrimestre de 2026, a corrente de comércio extrazona atingiu US$ 247,3 bilhões, crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2025.

Carteira de identidade nacional passará a valer no Mercosul

Entre os avanços previstos para a cúpula está a assinatura do acordo que permitirá o reconhecimento da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) como documento válido para ingresso nos países do Mercosul e Estados Associados.

Também deverá ser firmado um protocolo de reconhecimento mútuo dos sistemas de identificação e autenticação eletrônica, aproximando plataformas digitais como o GOV.BR dos mecanismos utilizados pelos demais integrantes do bloco.

Brasil defenderá pacto regional contra o feminicídio

Na área de segurança cidadã, o governo brasileiro apresentará uma proposta para criação de um pacto regional de combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres. A iniciativa integra os esforços voltados à implementação da Estratégia Mercosul contra o Crime Organizado Transnacional, considerada prioritária pelos países da região.

Brasil ampliará investimentos no Focem

Outro destaque da reunião será o anúncio do aumento da contribuição brasileira ao Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), criado para reduzir desigualdades entre os países do bloco por meio do financiamento de obras de infraestrutura, saneamento, habitação, energia e projetos sociais. Segundo Gisela Padovan, o fundo já financiou rodovias, ferrovias, linhas de transmissão de energia, sistemas de saneamento, escolas, moradias e laboratórios.

A embaixadora também destacou novos projetos apoiados pelo Brasil. "Nós estamos aprovando um projeto chamado Indígena Cidadão, Fronteira Cidadã, tendo presente que 39% da nossa população indígena vive nas fronteiras, então, para fazer ações de cidadania e proteção social para essas comunidades", afirmou.

Além dessa iniciativa, estão previstos investimentos em melhorias urbanas em Bela Vista (MS) e na implantação de um parque tecnológico em Santana do Livramento (RS).

Mercosul abrirá novas frentes de negociação internacional

A cúpula deverá marcar o lançamento das negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Panamá, além do avanço das tratativas com República Dominicana, Guiana, Suriname e Trinidad e Tobago. O bloco também trabalha para implementar o acordo modernizado com o Chile e atualizar instrumentos comerciais com Colômbia e Peru.

O secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, embaixador Philip Fox-Drummond Gough, afirmou que o Mercosul atravessa o período mais intenso de negociações internacionais desde sua criação.

"A quantidade de frentes que nós temos simultâneas e que estão dando frutos já é sem paralelo em outras épocas do Mercosul. Então é uma época bastante rica e bastante intensa sobre esse sentido", declarou.

Segundo o diplomata, já estão em fase de implementação ou de conclusão dos trâmites internos os acordos celebrados com a União Europeia, a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) e Singapura. A expectativa é que a próxima cúpula também formalize o início das negociações comerciais com Japão e Índia, ampliando a inserção internacional do Mercosul.