Mercosul ampliará negociações comerciais em diferentes regiões do mundo

247 - O Mercosul vive um dos momentos mais intensos de sua agenda de negociações internacionais. A expectativa do governo brasileiro é ampliar o alcance dos acordos comerciais com parceiros de diferentes regiões do mundo durante a Cúpula do Mercosul em Assunção (29/6 a 30/6).

Segundo o embaixador Philip Fox-Drummond Gough, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, “é uma época bastante rica e intensa de negociações externas”. Ele destacou, durante coletiva de imprensa no Ministério das Relações Exteriores nesta sexta-feira (29), que “as frentes mais avançadas são com o Canadá e os Emirados Árabes”.

Ele afirmou que “esperamos anunciar nos próximos meses o acordo entre Mercosul e Canadá, com os Emirados Árabes também existe a possibilidade de que, em breve, tenhamos a finalização desse acordo”.

O embaixador também ressaltou o avanço das negociações com Vietnã, Japão, Índia, Coreia do Sul, Reino Unido e Guiana. Ao resumir o momento vivido pelo bloco, afirmou que “há uma diversificação geográfica das frentes”.