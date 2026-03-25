México avalia proposta de Lula para aliança entre Petrobras e Pemex

247 - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que seu governo analisa a proposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a formação de uma aliança energética com o Brasil, envolvendo cooperação direta entre a Petrobras e a estatal mexicana Pemex. A iniciativa ainda está em fase preliminar e deverá ser detalhada em encontros técnicos previstos para as próximas semanas, segundo informações publicadas pela Exame.

Em declarações públicas, Sheinbaum confirmou que a sugestão partiu de Lula durante uma conversa telefônica recente e destacou que a proposta ainda não foi formalmente aceita. “Sim, ele me propôs isso durante nossa conversa por telefone… Lula sugeriu que formássemos uma aliança com a Pemex. Então, ainda não decidimos”, disse.

A agenda de negociação inclui uma reunião marcada para abril, que contará com a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, além de executivos da Pemex e autoridades do setor energético mexicano. O encontro deve aprofundar os aspectos técnicos e econômicos da possível cooperação, especialmente nas áreas de exploração e produção de petróleo.

Um dos principais focos da parceria é a exploração em águas profundas, considerada estratégica para ambos os países devido ao alto nível de complexidade tecnológica. Ao comentar o tema, Sheinbaum foi direta: “É petróleo, principalmente petróleo em águas profundas”.

A presidente mexicana também ressaltou que a experiência acumulada pela Petrobras nesse segmento pode contribuir significativamente para o fortalecimento da capacidade operacional da Pemex. “A presidente da Petrobras (Magda Chambriard) virá em abril para se reunir com o diretor da Pemex e o secretário de Energia; eu também me reunirei com ela para ver exatamente qual é a proposta”, afirmou.

Apesar do avanço nas conversas, o governo mexicano mantém cautela e ainda não tomou uma decisão final. “Vamos ver qual será a proposta; ainda não tomamos nenhuma decisão, mas foi Lula quem a propôs, é verdade”, declarou Sheinbaum.

As tratativas fazem parte de um movimento mais amplo de aproximação entre Brasil e México no setor energético, intensificado após a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin ao país no fim de 2025. Além do petróleo, a cooperação pode se estender a áreas como biocombustíveis e energias renováveis.

Nesse contexto, o México demonstrou interesse no modelo brasileiro de produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. “Estamos muito interessados no tema do etanol, na produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Interessa-nos o fato de o Brasil ter uma longa história no setor”, afirmou a presidente.

Sheinbaum também citou o potencial de projetos envolvendo biomassa, incluindo o uso do agave como fonte de energia renovável. A estratégia envolve a integração com centros de pesquisa e empresas estatais, com o objetivo de desenvolver novas cadeias produtivas ligadas à transição energética.

A possível aliança entre Pemex e Petrobras, caso avance, poderá se tornar um dos principais eixos de cooperação regional no setor de energia, combinando exploração de combustíveis fósseis com o desenvolvimento de alternativas sustentáveis.