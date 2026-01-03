México condena ação dos EUA na Venezuela e cita Carta das Nações Unidas

247 - O governo do México condenou com veemência a operação conduzida pelos Estados Unidos na Venezuela na madrugada deste sábado (3), classificando a ação como uma “intervenção militar”. Em posicionamento oficial, a administração mexicana denunciou a captura e o traslado do presidente venezuelano Nicolás Maduro e defendeu o respeito ao direito internacional, além da busca por uma solução pacífica para a crise.

Em comunicado, a Secretaria de Relações Exteriores do México afirmou que a ação das forças dos Estados Unidos configura “uma violação da Carta da Organização das Nações Unidas”. O texto ressalta que a América Latina e o Caribe são reconhecidos como uma zona de paz e alerta que qualquer intervenção armada representa uma ameaça direta à estabilidade regional.

El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:



“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

De acordo com relatos reunidos por agências internacionais, a operação militar teve início por volta das 2h da manhã, em Caracas. O ataque incluiu bombardeios a instalações militares, explosões em diferentes áreas da capital, interrupções no fornecimento de energia elétrica e o sobrevoo de helicópteros Chinook.

Moradores relataram momentos de pânico diante das detonações e da intensa movimentação aérea, enquanto imagens de fumaça e apagões circularam nas redes sociais.

Segundo informações publicadas pelo The New York Times, a ação resultou na captura de Nicolás Maduro e de Cilia Flores, que teriam sido levados para fora do território venezuelano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou publicamente a operação e a descreveu como “uma operação brilhante, de verdade”. A partir de Mar-a-Lago, ele acrescentou que a ação exigiu “muita planejamento e muita gente e militares muito bons”, afirmando ainda que detalharia posteriormente a base legal da iniciativa e os próximos passos de seu governo.

Diante do agravamento da situação, o governo mexicano reiterou sua política externa baseada no princípio da não intervenção e no respeito estrito ao direito internacional. No mesmo comunicado, o México apelou à comunidade internacional para que privilegie os canais diplomáticos e solicitou à Organização das Nações Unidas uma atuação imediata com o objetivo de reduzir as tensões e criar condições para uma solução pacífica e duradoura.

A Secretaria de Relações Exteriores informou também que, por meio da Embaixada do México na Venezuela, foram ativados canais de emergência para prestar apoio e assistência consular aos cidadãos mexicanos que vivem no país. A recomendação oficial é que a comunidade mexicana acompanhe as informações por meios institucionais e utilize os contatos oficiais para solicitar ajuda ou relatar situações de risco.

Ao final do posicionamento, o governo do México reafirmou sua vocação pacifista e manifestou disposição para participar de iniciativas de mediação e diálogo que contribuam para evitar a ampliação do conflito e preservar a estabilidade na região.