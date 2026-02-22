México enfrenta onda de violência após operação federal no estado de Jalisco

247 - O estado de Jalisco, no México, registrou incêndios de veículos e confrontos neste domingo (22) após uma operação federal de segurança realizada na cidade de Tapalpa. Segundo a agência Reuters, o governador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informou em publicação na rede X que, após a operação, diversos veículos foram incendiados em diferentes pontos do estado.

Segundo ele, a ação em Tapalpa resultou em confrontos na região. O governador não detalhou quais grupos estariam envolvidos nem forneceu outras informações sobre a operação. Veículos em chamas também foram registrados na cidade de Guadalajara, capital do estado, de acordo com relatos da imprensa local.

Tensão no aeroporto de Guadalajara

Informações divulgadas pela Alma Plus TV relataram situações de tensão nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guadalajara. Foram relatados disparos perto do terminal aéreo, o que levou à ativação de um protocolo de emergência para proteger passageiros e funcionários. Testemunhas descreveram cenas de pânico, com pessoas correndo e veículos bloqueando acessos ao aeroporto.

🚨 #ULTIMAHORA | Caos y tiroteos en el Aeropuerto de Guadalajara ⚠️🇲🇽✈️



📹 En redes sociales circulan videos que muestran situaciones de caos y tensión en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en medio de los ataques atribuidos al Cártel Jalisco Nueva… pic.twitter.com/HszftKYpHg February 22, 2026





Fuga de detentos

Também foram registrados disparos, incêndio e fuga de detentos em uma prisão mexicana, em meio ao mesmo contexto de operação de segurança. Relatos indicam que um grupo armado atacou as instalações, provocando tiroteios e incêndios em áreas do complexo prisional. A queima de veículos e estruturas teria facilitado a fuga de internos. Autoridades locais e federais mobilizaram forças de segurança para retomar o controle das áreas afetadas e localizar os detentos que escaparam.





Morte do chefe do Cartel Jalisco Nueva Generación

A escalada de violência ocorre em meio à informação de que o narcotraficante Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", foi morto durante uma operação militar em Jalisco, segundo uma fonte do governo ouvida pela Reuters. O anúncio se deu no contexto de uma ofensiva das forças de segurança contra o Cartel Jalisco Nueva Generación, organização que ele liderava. Após a ação, foram registrados incêndios de veículos e bloqueios de estradas em diferentes pontos do estado e também em outras regiões do país, conforme a imprensa local.