México envia dois navios com mais de 800 toneladas de ajuda humanitária a Cuba

247 - Dois navios da Marinha Mexicana zarparam neste domingo (8) do porto de Veracruz levando 814 toneladas de ajuda humanitária destinada à população de Cuba. A remessa inclui alimentos e artigos essenciais, em um momento em que a ilha enfrenta dificuldades econômicas e uma crise energética agravada pela intensificação das restrições impostas pelos Estados Unidos à chegada de petróleo ao país.

A Telesur informa, com base em dados e comunicados oficiais do Governo do México, que a carga deve chegar a um porto cubano em aproximadamente quatro dias. A operação ocorre como parte de uma ação de solidariedade alinhada à política histórica do México para apoio a países da América Latina.Os navios envolvidos na missão são o Papaloapan e o Isla Holbox, ambos utilizados para apoio logístico. De acordo com o comunicado oficial, a iniciativa atende a instruções diretas da presidenta Claudia Sheinbaum, reforçando a continuidade das ações humanitárias mexicanas voltadas a nações em situação de emergência.Em nota, o governo mexicano destacou que “o povo do México mantém viva sua tradição de solidariedade com os povos da América Latina e, em particular, com o povo de Cuba”.

O texto também ressalta que o México historicamente tem prestado auxílio a países em dificuldades, mencionando o envio recente de apoio a regiões afetadas por incêndios na Califórnia e no Chile, além de enchentes no Texas e outros desastres naturais no continente.Segundo o comunicado, o navio Papaloapan transporta aproximadamente 536 toneladas de produtos alimentares e de higiene.

A lista inclui leite líquido, produtos cárneos, biscoitos, feijão, arroz, atum em água, sardinhas e óleo vegetal, além de itens de cuidados pessoais.Já o navio Isla Holbox carrega pouco mais de 277 toneladas de leite em pó, considerado um dos itens prioritários no envio anunciado pelas autoridades mexicanas.

O governo informou ainda que o Papaloapan partiu de Veracruz às 8h de domingo (8), enquanto o Isla Holbox deixou o porto ao meio-dia, seguindo em direção à ilha caribenha.Além da carga já enviada, o comunicado aponta que ainda restam mais de 1.500 toneladas de leite em pó e feijão para serem transportadas posteriormente a Cuba, indicando que o envio atual não deve ser o último dentro desta operação humanitária.

Ao justificar a iniciativa, o governo mexicano afirmou que, com essas ações, “reafirma os princípios humanistas e a vocação solidária que o norteiam, bem como seu compromisso com a cooperação internacional entre os povos, especialmente com aqueles que, em situações de emergência e vulnerabilidade, necessitam de ajuda humanitária”.O comunicado encerra destacando os laços históricos entre os dois países, afirmando que “Cuba e México são nações irmãs, herdeiras de uma longa história de solidariedade que honramos hoje”.