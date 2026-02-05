México busca saída para enviar combustível a Cuba sem sofrer tarifas dos EUA, diz Reuters

247 - O governo do México avalia alternativas para enviar combustível a Cuba sem sofrer as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Segundo a agência Reuters, quatro fontes com conhecimento das negociações afirmaram que autoridades mexicanas mantêm contatos com representantes estadunidenses para esclarecer o alcance das sanções e o risco de retaliações comerciais, enquanto tentam garantir suprimento energético básico para a ilha. As tratativas ocorrem em meio à ameaça tarifária anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, contra países que forneçam petróleo ao território cubano.

Cuba depende da importação de combustível para cerca de dois terços de sua demanda energética. O país enfrenta apagões frequentes e longas filas em postos de gasolina, agravando dificuldades no transporte e no fornecimento de eletricidade. O cenário se agravou após a interrupção do envio de petróleo venezuelano, consequência do bloqueio de petroleiros da Venezuela pelos EUA e do sequestro do presidente Nicolás Maduro no início de janeiro. Com isso, o México passou a ser o principal fornecedor de combustível para a ilha.

Suspensão temporária e negociações constantes

Em meados de janeiro, o México suspendeu temporariamente envios de petróleo bruto e derivados após pressão do governo Trump. Em seguida, Washington voltou a ameaçar impor tarifas a países que abasteçam Cuba, alegando que o país representa uma ameaça à segurança nacional, posição rejeitada por Havana. Uma das fontes ouvidas afirmou que as negociações são frequentes. "Há conversas acontecendo quase dia sim, dia não", disse. A mesma fonte afirmou que o México tenta equilibrar interesses econômicos e políticos. "O México não quer tarifas, mas mantém ajuda ao povo cubano", declarou.

Três das quatro fontes indicaram que as negociações avançaram e há expectativa de acordo. Caso isso ocorra, o México poderia enviar um navio com gasolina, além de alimentos e outros itens classificados como ajuda humanitária. O governo cubano informou que prepara um plano para enfrentar uma escassez aguda de combustível e deve divulgar detalhes na próxima semana.

Alerta de colapso humanitário

Nesta semana, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que Cuba pode enfrentar um colapso humanitário caso não consiga garantir fornecimento energético suficiente. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou na semana passada que a imposição de tarifas pode provocar efeitos graves e gerar uma crise humanitária ampla.