Presidente de Cuba diz que está disposto a dialogar com EUA de forma civilizada e sem ingerências

247 - O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, declarou nesta quinta-feira (5) que está disposto a dialogar com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que é possível construir uma relação civilizada entre Havana e Washington.

A declaração surge em meio à intensificação do bloqueio econômico dos EUA contra Cuba. Washington busca agora impedir por completo a ilha de obter petróleo e Trump declarou "emergência nacional" nos EUA como pretexto para barrar a chegada de petroleiros à ilha caribenha.

"Muitas vezes conseguimos e se permitiu falarmos como iguais sobre temas de maneira comum. Estamos na mesma área geográfica e somos vizinhos próximos, em temas de luta contra o narcotráfico, contra o terrorismo, temas referentes ao Meio Ambiente, e outros temas que têm a ver com a colaboração científica e acadêmica", disse o presidente cubano a jornalistas, ao listar perspectivas para uma reaproximação com os EUA.

"A posição histórica de Cuba, inalterável e invariável no momento atual: Cuba está disposta a um diálogo com os EUA, sem pressões, sem precondicionamento, em posição de iguais e de respeito à nossa soberania, sem ingerência em nossos assuntos. Assim, se pode construir uma relação civilizada entre vizinhos que poderia gerar benefício mútuo aos nossos povos. Nós cubanos não odiamos os norte-americanos", emendou.

Na coletiva, Díaz-Canel também negou que Cuba seja um "Estado falido". Segundo ele, Cuba é um Estado que suportou com resistência as pressões máximas para asfixiar sua economia. Ele denunciou as medidas dos EUA como imperiais e hegemônicas.

"Vamos superar com resistência criativa", prometeu, ao também rejeitar a noção de que Cuba dependa exclusivamente do petróleo venezuelano.