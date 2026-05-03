Milei é citado em plano internacional de comunicação contra governos de esquerda

247 - O presidente argentino, Javier Milei, teria aportado 350 mil dólares para financiar a formação de uma equipe de comunicação regional destinada a lançar uma campanha midiática contra os presidentes do México, Claudia Sheinbaum, e da Colômbia, Gustavo Petro.

A informação consta em áudios de uma conversa entre o ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, e autoridades hondurenhas, e teve forte repercussão na Argentina. Os áudios — provenientes de WhatsApp, Signal e Telegram — integram uma investigação jornalística detalhada publicada pelo Diario Red América Latina, dirigido pelo espanhol Pablo Iglesias, em conjunto com o portal Hondurasgate.

Hernández foi detido por narcotráfico nos Estados Unidos em 2024, condenado a 24 anos de prisão e posteriormente indultado por Donald Trump, apesar de ser apontado como um dos principais líderes do narcotráfico na região.

Segundo a reportagem, os vazamentos indicam que Hernández buscaria retomar o poder com apoio e financiamento dos Estados Unidos e de Israel. As revelações também apontam o possível envolvimento do atual presidente de Honduras, Nasry Asfura, no plano.

Em um dos áudios, Hernández afirma “que, como parte desse grupo”, o papel de Milei seria relevante, já que ele contribuiria com milhares de dólares para a criação dessas estruturas de disseminação de fake news.