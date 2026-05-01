Trabalhadores argentinos vão às ruas contra arrocho de Milei

247 - A Praça de Maio, coração político da Argentina, tornou-se nesta quinta-feira (30), o epicentro de um novo capítulo do conflito entre o governo do presidente Javier Milei e o movimento trabalhista. Mobilizada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), a maior central sindical do país, uma multidão ocupou as imediações da Casa Rosada para protestar contra as políticas econômicas, a reforma trabalhista e o “desmonte do Estado social”.

A Prensa Latina informa que a marcha, que começou a se concentrar ao meio-dia no cruzamento das icônicas avenidas 9 de Julio e De Mayo, teve seu pontapé inicial por volta das 15h. Organizações sociais, partidos da oposição e dirigentes históricos do peronismo se uniram aos sindicatos, num ato que os organizadores estimaram como um dos maiores desde a posse de Milei, em dezembro de 2023.

“O país está parando”

Sob uma forte operação de segurança, os manifestantes carregavam faixas com os dizeres “A pátria não se vende”, “Contra o ajuste” e “Milei, entreguista”. A principal reivindicação unificada foi a rejeição à Lei de Reforma do Trabalho, atualmente em debate na Justiça, que a CGT classifica como uma “ferramenta de precarização”.

“Esta lei nos devolve ao século XIX. Tira direitos conquistados com sangue e lutas. Não vamos tolerar que um punhado de especuladores financeiros destrua a indústria nacional”, discursou um dos secretários-gerais da CGT, em tom inflamado, ao pé do palco montado na Praça de Maio.

A central sindical divulgou uma dura declaração na qual detalha os efeitos do modelo econômico atual:

Fechamento de empresas: Entre dezembro de 2023 e março de 2026, 24.180 estabelecimentos encerraram as portas, segundo dados do Ministério do Trabalho citados pelo sindicato.

Desemprego e informalidade: A CGT alerta para uma “escalada crescente do flagelo do desemprego” e do trabalho não registrado.

Queda da atividade econômica: Setores como Indústria, Construção e Comércio registraram retrações acentuadas, com forte impacto no consumo.

Inflação e dívida: o retrato da crise

O documento da CGT também traça um panorama social crítico. Seis em cada dez famílias argentinas estão endividadas — seja com bancos ou empréstimos informais — e a inadimplência cresce. A inflação, apesar de ter desacelerado em relação ao pico de 2024, segue pressionando: consultores independentes projetam que o índice de abril deve fechar em 4%, corroendo o poder de compra dos salários.

“Os benefícios apenas para um seleto grupo de atores ligados à atividade financeira e especulativa são privilegiados. Fala-se em ‘herança’, mas o que vemos é um plano deliberado de empobrecimento da classe trabalhadora”, acrescenta a nota.

O sistema de saúde também foi alvo de críticas. A CGT denuncia que o governo cortou financiamento de organizações de assistência social administradas por sindicatos e reduziu o Programa de Assistência Médica Integral para aposentados e pensionistas, que “já recebem quantias irrisórias e agora enfrentam falta de médicos, demoras e desabastecimento de remédios”

Homenagem a Francisco

Em meio às consignas políticas, a marcha também reservou um momento de recolhimento. Os manifestantes prestaram uma homenagem ao Papa Francisco, a poucos dias de se completar o primeiro aniversário de sua morte. O sumo pontífice argentino foi lembrado como uma “voz profética contra o neoliberalismo selvagem”.