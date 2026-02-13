Milei pressiona Câmara dos Deputados para aprovar reforma trabalhista enquanto reprime manifestantes

247 - O governo de Javier Milei intensificou a articulação política para garantir a aprovação definitiva da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados. Após a aprovação preliminar da proposta, integrantes da base governista afirmaram que o texto será mantido integralmente, sem espaço para mudanças durante a tramitação.As informações foram publicadas pelo jornal argentino Página/12, que destacou a estratégia do partido governista La Libertad Avanza para acelerar o debate nas comissões e obter rapidamente o parecer necessário à votação em plenário. Segundo o veículo, o governo deixou claro que “não aceitará nenhuma alteração” no projeto.

A movimentação ocorre em meio ao clima de entusiasmo no Executivo após a aprovação preliminar de outra iniciativa prioritária: o projeto que reduz a idade de responsabilidade penal para 14 anos, aprovado com 149 votos favoráveis. O resultado fortaleceu a confiança da base governista de que também conseguirá avançar com a chamada “modernização” trabalhista na Câmara.

De acordo com o Página/12, o presidente Javier Milei fez um pedido específico à sua equipe política para que atue de forma intensa na tramitação da proposta. A meta é permitir que ele faça o discurso de abertura das sessões ordinárias, em 1º de março, já com uma das chamadas “reformas de segunda geração” aprovada pelo Congresso.

A pressão pela aprovação acelerada da reforma ocorre no mesmo período em que o governo Milei enfrentou manifestações de trabalhadores contrários à proposta. Os protestos foram reprimidos pelas forças de segurança, gerando críticas de setores sindicais e da oposição, que apontaram uso da força durante os atos contra a pretendida mudança na legislação trabalhista.