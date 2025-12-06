Milhares vão às ruas na Cidade do México em apoio a Claudia Sheinbaum

247 - Dezenas de milhares de pessoas tomaram as ruas da Cidade do México neste sábado (6) em uma manifestação de apoio à presidente Claudia Sheinbaum.

O ato no Zócalo, principal praça da capital mexicana foi marcado por palavras de ordem de apoio ao governo: “Claudia, escuta, o povo está na luta”, repetiam os manifestantes enquanto avançavam pela região central da capital.

A manifestação foi convocada pelo Movimento de Regeneração Nacional (Morena), partido fundado pelo ex-presidente Andrés Manuel López Obrador, antecessor e principal aliado político de Sheinbaum.

Entre os participantes estavam representantes dos povos originários. Para muitos, o novo governo ampliou a visibilidade dessas comunidades.