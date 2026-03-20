Movimentos sociais do mundo mobilizam ajuda e manifestações em solidariedade a Cuba

247 - A mobilização internacional em apoio a Cuba ganha força com a chegada de uma caravana de cerca de 500 pessoas de mais de 30 países, que transporta aproximadamente 20 toneladas de ajuda humanitária para a ilha. A iniciativa reúne representantes de movimentos populares, organizações progressistas e lideranças políticas, com o objetivo de reforçar a solidariedade diante das dificuldades enfrentadas pelo país.

Segundo informações publicadas pelo jornal Granma, a ação também inclui esforços realizados nos Estados Unidos, onde foram arrecadados cerca de meio milhão de dólares destinados à compra de painéis solares e equipamentos para hospitais cubanos. No entanto, o envio direto desses materiais não foi possível devido às restrições impostas pelo embargo.

Durante coletiva de imprensa, o líder do Fórum dos Povos, Manolo De los Santos, destacou a dimensão política e humanitária da iniciativa. "Chegamos não apenas com um carregamento de ajuda, que é necessária, como alimentos, remédios para crianças com câncer, coisas que o bloqueio impede o governo cubano de comprar livremente, mas acredito que o mais importante que trazemos é o desejo de estar ao lado do povo neste momento tão complexo", afirmou. Ele acrescentou: "se virarmos as costas para Cuba, estaremos virando as costas para a humanidade".

Caravana reúne ativistas de mais de 30 países

A caravana reúne delegações que representam diversas correntes políticas e sociais. Segundo os organizadores, o grupo simboliza o apoio internacional à ilha em meio a um cenário considerado desafiador, especialmente nas áreas de saúde e abastecimento.

David Adler, coordenador da Internacional Progressista, explicou o significado do nome da iniciativa, inspirado em uma obra de José Martí. De acordo com ele, o objetivo é reafirmar que a região pertence aos seus povos e não a interesses externos. "Somos dezenas e dezenas de delegados, mas representamos milhões de pessoas nesta caravana", declarou. Ele também afirmou que a mobilização busca fortalecer uma frente internacional de solidariedade com Cuba.

Os organizadores destacaram que as sanções têm impacto direto na aquisição e no envio de insumos essenciais. Mesmo com recursos disponíveis, a compra e o transporte de equipamentos médicos enfrentam barreiras, o que motivou a organização da caravana como alternativa para garantir a chegada da ajuda.

Além disso, participantes relataram dificuldades enfrentadas durante a organização da viagem, incluindo pressões e ameaças, como o cancelamento de vistos americanos de alguns integrantes. Ainda assim, segundo os relatos, a decisão de participar da iniciativa foi mantida.

Parlamentares europeus reforçam apoio a Cuba

A eurodeputada italiana Ilaria Salis afirmou que seu país vota anualmente na Organização das Nações Unidas a favor do fim do bloqueio contra Cuba. Para ela, a presença na caravana reforça essa posição política. Já a eurodeputada Emma Fourreau, em sua primeira visita à ilha, declarou: "Diante do imperialismo, a resposta é a amizade e a solidariedade".

O eurodeputado Marc Botenga também comentou os impactos das sanções e ampliou o debate para o cenário internacional. “O que está a acontecer agora em Cuba não se limita a Cuba. É algo muito mais profundo. Diz respeito aos próprios alicerces do mundo que queremos. Que tipo de ordem mundial desejamos?”, questionou. Em seguida, afirmou: "Aceitamos uma ordem mundial que, basicamente, nos leva de volta aos tempos do colonialismo tradicional? É inaceitável".

21 de março é dia internacional de solidariedade

Como parte da mobilização, os organizadores anunciaram a chegada de uma flotilha com mais ajuda humanitária. Também foi feito um chamado para a participação em atividades no dia 21 de março, que será celebrado como o Dia Internacional de Solidariedade com Cuba.

A iniciativa busca ampliar a visibilidade internacional da situação enfrentada pela ilha e consolidar uma rede global de apoio político e humanitário.