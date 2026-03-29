Navio russo com petróleo se aproxima de Cuba e pode aliviar crise energética

247 - Um navio-tanque russo carregado de petróleo bruto está prestes a chegar a Cuba, em um movimento que pode aliviar a grave crise energética enfrentada pela ilha.

Segundo o The New York Times, a embarcação transporta cerca de 730 mil barris de petróleo e entrou na zona marítima cubana na noite de domingo (29). O destino final é o porto de Matanzas, com previsão de chegada até terça-feira (31).

A chegada do petróleo russo pode oferecer um respiro crucial para Cuba, que enfrenta apagões diários, escassez de combustíveis e deterioração de serviços essenciais, incluindo o sistema de saúde. Analistas apontam que o carregamento pode garantir algumas semanas adicionais antes do esgotamento total das reservas energéticas.

Além disso, o envio reforça a parceria histórica entre Cuba e Rússia e reduz a pressão sobre o governo cubano, que lida com risco de colapso econômico.

O petróleo deve levar cerca de três semanas para ser refinado e mais uma semana para ser distribuído. O diesel é considerado o recurso mais crítico, por abastecer transporte, agricultura e parte das usinas de energia.

A movimentação ocorre em meio a um cenário de forte pressão sobre Cuba, incluindo restrições ao fornecimento de combustível e tensões políticas com os Estados Unidos sob o governo de Donald Trump.

Nos últimos meses, a escassez de petróleo tem agravado a crise interna cubana, levando a apagões prolongados, aumento de preços e dificuldades logísticas em setores essenciais.