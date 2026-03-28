Trump intensifica ameaças contra Cuba e expõe política agressiva dos Estados Unidos

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a lançar ameaças diretas contra Cuba, reafirmando a tradição intervencionista de Washington na América Latina e no Caribe. Em discurso realizado em Miami, Trump indicou que a ilha caribenha estaria na mira da ofensiva norte-americana após ações contra Venezuela e Irã. A informação foi publicada pela teleSUR, com base em conteúdo da RT en Español e de agências.

Segundo a reportagem, Trump afirmou: “Às vezes é preciso usar a força militar e Cuba é a próxima”. A declaração foi feita em um tom que combinou ameaça explícita com ironia, evidenciando o desprezo do mandatário pela soberania de outros países.

A nova investida ocorreu durante um discurso para a Iniciativa de Investimento Futuro, em Miami. Ainda de acordo com a teleSUR, após fazer a afirmação, Trump chegou a pedir aos meios de comunicação que ignorassem suas palavras — uma postura que não reduz a gravidade da ameaça, mas revela a banalização do uso da força militar por parte do presidente norte-americano.

Não se trata de um episódio isolado. Em 16 de maio, Trump já havia classificado Cuba como uma “nação enfraquecida” e declarou que “tomar Cuba seria uma grande honra”. A repetição dessas falas expõe uma linha de pensamento que remete a práticas históricas de dominação e ingerência dos Estados Unidos na região.

As declarações ocorrem em um contexto de forte pressão econômica sobre a ilha. A reportagem destaca que o bloqueio petrolífero imposto pela Casa Branca desde janeiro agravou significativamente o déficit energético cubano. Assim, a retórica agressiva de Trump não aparece isolada, mas integrada a uma política mais ampla de asfixia econômica.

Além disso, o presidente norte-americano mencionou o uso da Delta Force em janeiro em ações voltadas à desestabilização da Venezuela e ao ataque ao governo do presidente Nicolás Maduro, sugerindo que medidas semelhantes poderiam ser adotadas contra Cuba para forçar uma mudança de regime. A insinuação amplia o nível de tensão e reforça o caráter intervencionista de sua política externa.

As ameaças surgem como resposta à posição do presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que reafirmou a disposição de seu país para dialogar com os Estados Unidos, desde que respeitada a soberania nacional. O líder cubano foi categórico ao afirmar que o sistema político da ilha e as decisões de seu povo não estão em negociação.

Em entrevista mencionada na reportagem, Díaz-Canel destacou que o destino de Cuba não depende das decisões da Casa Branca e denunciou o histórico interesse dos Estados Unidos em controlar a ilha. Sua posição reforça a defesa da autodeterminação frente às pressões externas.

O episódio também evidenciou contradições dentro do próprio aparato de poder norte-americano. Apesar do discurso agressivo de Trump, o chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, general Francis Donovan, afirmou no Congresso que não há preparativos militares para uma eventual tomada de Cuba.

Segundo a teleSUR, Donovan declarou não ter conhecimento de qualquer plano para apoiar grupos irregulares com o objetivo de promover uma mudança de regime na ilha. A fala contrasta diretamente com a retórica belicista do presidente e expõe fissuras na estratégia de Washington.

O general também afirmou que o Pentágono só consideraria o envio de tropas em caso de supostas ameaças à embaixada dos Estados Unidos ou à base naval mantida em Guantánamo — cuja presença é historicamente contestada por Cuba.

As declarações de Trump evidenciam uma contradição central: enquanto menciona uma suposta “aproximação amistosa”, mantém uma política de pressão econômica permanente e recorre a ameaças militares. Essa combinação revela uma estratégia marcada por coerção e instabilidade.

Mesmo diante desse cenário, a reportagem ressalta que Cuba segue alerta e resistente às medidas coercitivas unilaterais. As pressões econômicas e políticas impostas por Washington têm como objetivo fragilizar o país, mas não conseguiram alterar sua determinação em preservar sua soberania.

Ao insistir em ameaças e em uma retórica de força, Trump reforça uma política externa baseada na intimidação e no confronto, reavivando práticas que marcaram momentos mais críticos da história das relações entre Estados Unidos e América Latina.