Trump diz que "Cuba é a próxima" em nova ameaça militar contra o país caribenho

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que "Cuba é a próxima" durante um discurso em um fórum de investimentos em Miami, durante o qual ele elogiou os sucessos da ação militar dos EUA na Venezuela e no Irã.

Embora o presidente não tenha especificado exatamente o que planeja fazer com a nação insular, ele tem dito com frequência que acredita que o governo de Havana, que enfrenta uma grave crise econômica, está à beira do colapso.

Seu governo iniciou negociações com elementos da liderança de Cuba nas últimas semanas, enquanto o próprio Trump deu a entender que uma ação cinética poderia ser possível.

"Eu construí esse grande exército. Eu disse: 'Você nunca terá que usá-lo.' Mas, às vezes, é preciso usá-lo. E, a propósito, Cuba é a próxima", disse Trump na conferência desta sexta-feira.

"Mas finjam que eu não disse isso. Finjam que eu não disse isso."

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconheceu que o país está em negociações com os EUA em uma tentativa de evitar um possível confronto militar. A economia de Cuba tem sido prejudicada por interrupções nas importações de petróleo, das quais o país depende para operar usinas de energia e transporte.

Antes da operação dos EUA para capturar o líder venezuelano Nicolás Maduro, agora deposto, em janeiro, a Venezuela fornecia grande parte das necessidades de petróleo de Cuba, mas o novo governo de Caracas, sob pressão de Washington, interrompeu essas remessas.

No início de março, Trump havia dito que Cuba poderia estar sujeita a uma "tomada de controle amigável", antes de acrescentar: "Pode não ser uma tomada de controle amigável".