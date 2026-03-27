Assinatura de Trump aparecerá nas cédulas de US$ 100, encerrando tradição de 165 anos

Reuters - As cédulas de dólar americanas passarão a ostentar a assinatura do presidente Donald Trump a partir deste verão (do hemisfério norte), sendo esta a primeira vez que um presidente em exercício assina a moeda americana, informou o Departamento do Tesouro nesta quinta-feira.

As notas redesenhadas, planejadas para marcar o 250º aniversário da independência americana, também deixarão de incluir, pela primeira vez em 165 anos, a assinatura do tesoureiro dos EUA, que se reporta ao Secretário do Tesouro e supervisiona o Departamento de Impressão e Gravação, a Casa da Moeda dos EUA e outras funções do Tesouro.

As primeiras notas de 100 dólares com a assinatura de Trump e do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, serão impressas em junho, seguidas por outras notas nos meses subsequentes. As novas notas podem levar várias semanas para circular nos bancos.

O Departamento do Tesouro ainda está produzindo notas com as assinaturas da ex-secretária do Tesouro do presidente Joe Biden, Janet Yellen, e da ex-tesoureira Lynn Malerba.

Malerba será o último de uma linhagem ininterrupta de tesoureiros cujas assinaturas figuram na moeda federal dos EUA desde 1861, quando o governo americano a emitiu pela primeira vez.

A mudança na assinatura é o esforço mais recente do governo Trump e seus aliados para colocar o nome do presidente em prédios, instituições, programas governamentais, navios de guerra e moedas. Um painel federal de artes, cujos membros foram nomeados por Trump, aprovou na semana passada o desenho de uma moeda de ouro comemorativa com a imagem de Trump .

Bessent afirmou em comunicado que a medida era apropriada para o 250º aniversário dos EUA, dado o forte crescimento econômico e a estabilidade financeira do país durante o segundo mandato de Trump.

O presidente dos EUA, Donald Trump, assina ordens executivas e proclamações no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, DC, EUA, em 9 de abril de 2025. REUTERS/Nathan Howard/Foto de arquivo. Direitos de licenciamento disponíveis., abre uma nova aba

"Não há maneira mais poderosa de reconhecer as conquistas históricas de nosso grande país e do presidente Donald J. Trump do que com notas de dólar americano com seu nome, e é mais do que apropriado que essa moeda histórica seja emitida no Semiquincentenário", disse Bessent.

Uma iniciativa para lançar uma moeda de 1 dólar com a imagem de Trump foi frustrada por leis que proíbem a representação de pessoas vivas em moedas americanas.

Uma lei que rege a impressão das notas do Federal Reserve concede ao Tesouro ampla discricionariedade para alterar os designs a fim de evitar a falsificação. A lei exige a manutenção de certos elementos, incluindo as palavras "In God We Trust" (Em Deus Confiamos), e permite apenas retratos de pessoas falecidas.

Os designs gerais das notas não sofrerão alterações, exceto pela assinatura de Trump, que substituirá a do Tesoureiro, disseram funcionários do Tesouro. Uma simulação da nota de US$ 100 com a assinatura de Trump não estava disponível imediatamente.

Malerba, o ex-tesoureiro, recusou-se a comentar a medida do governo Trump.

Sua antecessora, Jovita Carranza, que atuou como tesoureira no primeiro mandato de Trump, chamou a mudança de "um poderoso símbolo da resiliência americana, da força duradoura da livre iniciativa e da promessa de grandeza contínua".

O atual tesoureiro, Brandon Beach, cujo nome não aparece na moeda, também emitiu uma declaração de apoio, dizendo que Trump foi o arquiteto de uma "era de ouro da revitalização econômica".

A Vanity Fair foi a primeira a divulgar a notícia.