EUA e Irã podem iniciar negociações diretas no Paquistão

247 - O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, afirmou que Estados Unidos e Irã estão próximos de realizar um encontro direto no Paquistão para discutir um possível acordo de paz. Segundo ele, já houve avanços em contatos indiretos e preparativos para uma reunião formal. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (26) em entrevista à rádio Deutschlandfunk.

De acordo com Wadephul, as negociações vêm sendo conduzidas de maneira indireta até o momento. “Segundo minhas informações, houve contatos indiretos e preparativos foram feitos para um encontro direto. Aparentemente, isso ocorrerá muito em breve no Paquistão”, declarou o chanceler alemão. Ainda segundo ele, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, deverá se pronunciar sobre o tema ao longo do dia.

A sinalização de um possível diálogo reforça declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem defendido publicamente a retomada de negociações com Teerã. Apesar disso, o governo iraniano tem negado oficialmente qualquer discussão em andamento para encerrar o conflito.

Na quinta-feira (26), Trump anunciou que pretende estender por mais 10 dias a suspensão da ameaça de ataques à infraestrutura energética iraniana. A medida ocorre após declarações anteriores do presidente norte-americano, que chegou a afirmar que poderia destruir usinas de energia do Irã caso o país não reabrisse o Estreito de Ormuz.

Segundo Trump, as conversas com o governo iraniano “estão indo muito bem”, indicando um possível avanço diplomático, apesar das tensões recentes.

O Paquistão surge como possível palco para o encontro entre os dois países. No início da semana, o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, manifestou disposição em mediar as negociações. “O Paquistão está pronto e honrado em sediar negociações significativas e conclusivas para uma solução abrangente do conflito em curso”, afirmou Sharif em publicação na rede social X.