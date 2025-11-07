Novo ataque dos EUA contra barco no mar do caribe deixa três mortos

247 - Três homens morreram em um novo ataque dos Estados Unidos contra uma embarcação no Mar do Caribe, confirmou nesta sexta-feira (7) o secretário de Defesa, Pete Hegseth. Segundo o Pentágono, a operação mirou um barco suspeito de transportar drogas em águas internacionais da região. As informações são do Estadão Conteúdo .

Esta é a 17ª ofensiva desde o início da campanha militar lançada em setembro. Com o novo ataque, o número de mortos nas operações conduzidas tanto no Caribe quanto no Pacífico chegou a 70.

Ofensiva naval em expansão

De acordo com o Departamento de Guerra dos EUA, nenhum militar americano ficou ferido durante a ação. O vídeo divulgado pelo próprio Pentágono mostra uma pequena embarcação em chamas logo após o bombardeio.

O governo estadunidense classifica a ofensiva como uma estratégia para interromper as rotas de tráfico marítimo que abastecem os Estados Unidos. As autoridades afirmam que o objetivo é enfraquecer o fornecimento de drogas ilícitas e desmantelar redes criminosas na região do Caribe e do Pacífico Oriental.

Declarações de Pete Hegseth

Em tom de advertência, o secretário de Guerra reforçou a continuidade da campanha. “Os ataques continuarão até que o envenenamento do povo americano cesse”, afirmou Hegseth em declaração pública.

Em outra mensagem publicada na plataforma X (antigo Twitter), ele escreveu que “ todos os narcoterroristas que ameaçam nossa pátria: se quiserem continuar vivos, parem de traficar drogas. Se continuarem traficando drogas mortais, nós os mataremos”.

Reações e impactos regionais

Especialistas em segurança internacional afirmam que a escalada de ações navais dos EUA reflete o aumento do uso de rotas caribenhas por traficantes e levanta debates sobre a legalidade das operações em águas internacionais. O Pentágono, por sua vez, mantém a posição de que todas as medidas adotadas são compatíveis com as normas internacionais e voltadas exclusivamente ao combate ao tráfico de drogas.