Operação militar colombiana atinge frente do ELN na região do Catatumbo

247 - Forças militares da Colômbia realizaram um bombardeio contra o Exército de Libertação Nacional (ELN) na região do Catatumbo, no departamento de Norte de Santander. A operação teve como alvo a Frente de Guerra Nororiental do grupo e ocorreu entre os municípios de Tibú e El Tarra. As informações são da teleSUR.

A ação foi executada à meia-noite com base em dados de inteligência que indicavam a presença de aproximadamente 50 a 60 integrantes do ELN em uma área de acampamento. O local é considerado pelas forças governamentais como estratégico para o controle territorial e para rotas do narcotráfico.

Sete suspeitos mortos e material bélico apreendido

O Exército informou que sete supostos integrantes do ELN foram mortos durante o bombardeio e que um membro da organização foi capturado. Durante a operação, as tropas apreenderam grande quantidade de material de guerra, incluindo armas longas e curtas, munições e artefatos explosivos.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, comentou a ação por meio de uma publicação na rede social X. De acordo com o chefe do Executivo, o ataque no Catatumbo corresponde ao 14º bombardeio realizado durante seu governo. Petro afirmou que a operação buscou "evitar ao máximo a queda de menores".

Presidente propõe substituição de cultivos de coca

Na mesma publicação, Petro convidou o campesinato a participar da erradicação voluntária dos cultivos de folha de coca e determinou que os escritórios da Presidência priorizem a substituição dessas lavouras. "Convido o campesinato a erradicar os cultivos de folha de coca voluntariamente. As oficinas da presidência devem priorizar a substituição de cultivos", afirmou.

O presidente também fez um chamado direto ao ELN para que aceite uma missão de verificação científica e internacional voltada à entrega total da infraestrutura utilizada pelo narcotráfico multinacional. Segundo Petro, a medida permitiria à organização retomar o caminho da paz.

Petro defende "desnarcotização" da fronteira com Venezuela

"Convido o ELN a aceitar uma missão de verificação científica e internacional para a entrega total da infraestrutura que serve ao narcotráfico multinacional e recuperar o caminho da paz", declarou.

Petro ainda convidou a Igreja Católica a colaborar na configuração dessa instância de verificação e defendeu a necessidade de "desnarcotizar" a fronteira entre Colômbia e Venezuela. Segundo ele, o objetivo é permitir que a população da região construa seu progresso em liberdade e fortalecer o controle cidadão da área fronteiriça.