Parlamento venezuelano cria comissão para apurar assassinatos no Caribe

247 - O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciou a convocação de uma sessão extraordinária para esta segunda-feira (1º) com o objetivo de formalizar a criação de uma comissão especial destinada a investigar a morte de venezuelanos em águas do mar do Caribe.

Rodríguez explicou que a medida surge após reunião com familiares das vítimas, que relataram preocupação diante das circunstâncias dos assassinatos e das ameaças que vêm sofrendo.

Acompanhado pelo primeiro vice-presidente do Parlamento, Pedro Infante, e pela segunda vice-presidenta, América Pérez, Rodríguez afirmou que os venezuelanos morreram em ações que classificou como “ilegítimas e ilegais”, cometidas por militares dos Estados Unidos desde 2 de setembro. Segundo ele, trata-se de “cidadãos assassinados, executados extrajudicialmente nas ações ilegais que militares dos Estados Unidos vêm perpetrando desde 2 de setembro.”

O presidente do parlamento relatou ainda que os familiares das vítimas têm sido alvo de intimidações por grupos interessados em impedir que os fatos venham à tona. Diante desse cenário, a Assembleia Nacional deverá submeter à votação a criação da comissão especial, encarregada de conduzir uma apuração completa sobre o ocorrido no mar Caribe e esclarecer as circunstâncias que levaram à morte dos cidadãos venezuelanos.