TV 247 logo
      Buscar
      HOME > América Latina

      Parlamento venezuelano cria comissão para apurar assassinatos no Caribe

      Assembleia Nacional debate investigação após denúncias de execuções e ameaças a familiares de venezuelanos

      Parlamento venezuelano (Foto: MIGUEL GUTIERREZ)

       247 - O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciou a convocação de uma sessão extraordinária para esta segunda-feira (1º) com o objetivo de formalizar a criação de uma comissão especial destinada a investigar a morte de venezuelanos em águas do mar do Caribe.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Rodríguez explicou que a medida surge após reunião com familiares das vítimas, que relataram preocupação diante das circunstâncias dos assassinatos e das ameaças que vêm sofrendo.

      Acompanhado pelo primeiro vice-presidente do Parlamento, Pedro Infante, e pela segunda vice-presidenta, América Pérez, Rodríguez afirmou que os venezuelanos morreram em ações que classificou como “ilegítimas e ilegais”, cometidas por militares dos Estados Unidos desde 2 de setembro. Segundo ele, trata-se de “cidadãos assassinados, executados extrajudicialmente nas ações ilegais que militares dos Estados Unidos vêm perpetrando desde 2 de setembro.” 

      O presidente do parlamento relatou ainda que os familiares das vítimas têm sido alvo de intimidações por grupos interessados em impedir que os fatos venham à tona. Diante desse cenário, a Assembleia Nacional deverá submeter à votação a criação da comissão especial, encarregada de conduzir uma apuração completa sobre o ocorrido no mar Caribe e esclarecer as circunstâncias que levaram à morte dos cidadãos venezuelanos. 

      Artigos Relacionados

      Tags