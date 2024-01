Peru envia Forças Policiais Especiais para a a fronteira com o Equador

Apoie o 247

247 - O Ministério do Interior do Peru, presidido por Dina Boluarte, anunciou nesta terça-feira (9) que as forças especiais da polícia estão sendo enviadas para a fronteira com o vizinho Equador, depois que o presidente equatoriano, Daniel Noboa, declarou estado de conflito armado interno no país e ordenou que o exército do Equador "neutralize" grupos criminosos atuando na região.

"O Ministro do Interior Victor Torres Falcon ordenou que um contingente da Direção de Operações Especiais (Diroes) da polícia nacional seja imediatamente deslocado para a fronteira com o Equador para reforçar as medidas de segurança", afirmou o ministério.

O jornal La República já havia noticiado na terça-feira que a presidente peruana Dina Boluarte convocou uma reunião de emergência do conselho de ministros para "tomar medidas urgentes para evitar que criminosos que escaparam das prisões [do Equador] entrem no Peru".

Criminosos invadiram o estúdio do canal TC Televisión, na cidade de Guayaquil, província de Guayas. Pelo menos 13 pessoas foram presas. O governo equatoriano decretou que 22 grupos do crime organizado sejam identificados como organizações terroristas e "atores beligerantes não estatais". Também foi decretado o "estado de guerra" e autorizado o uso de operações militares pelas Forças Armadas equatorianas contra os grupos armados.

Comandado por Mauro Vieira, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu uma nota condenando os ataques e manifestou preocupação com a violência no Equador.

*Com informações da Agência Sputnik

