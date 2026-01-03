Petro coordena mobilização nacional na Colômbia após ataque dos EUA à Venezuela

247 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou neste sábado (3) uma série de providências imediatas após a agressão militar dos Estados Unidos contra a Venezuela, alertando para riscos humanitários, impactos regionais e a necessidade de resposta multilateral. As medidas incluem reforço da segurança na fronteira, preparação para possível entrada de refugiados e articulação diplomática no âmbito das Nações Unidas.

As decisões foram tomadas após uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança Nacional colombiano, realizada desde a madrugada. Em pronunciamento público, Petro detalhou as ações do governo e reafirmou a rejeição da Colômbia a qualquer violação da soberania venezuelana e latino-americana.

“Acabamos de concluir um conselho de segurança nacional iniciado às 3h da manhã”, afirmou Petro. Segundo ele, “a força pública está sendo deslocada para a fronteira, assim como toda a capacidade assistencial disponível, para o caso de uma entrada massiva de refugiados”. O presidente também informou que a embaixada da Colômbia em Caracas foi colocada em alerta máximo para atender pedidos de assistência de cidadãos colombianos em território venezuelano.

No plano diplomático, Petro anunciou que a Colômbia buscará acionar os mecanismos multilaterais. “Como membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, estamos trabalhando para convocar o Conselho”, declarou. Em seguida, foi enfático: “O governo da Colômbia rejeita a agressão à soberania da Venezuela e da América Latina”.

O presidente colombiano reforçou o princípio da autodeterminação dos povos como base do sistema internacional. “Os conflitos internos entre os povos devem ser resolvidos pelos próprios povos, em paz. Esse é o princípio da autodeterminação dos povos, que é a base do sistema das Nações Unidas”, afirmou.

Petro também dirigiu uma mensagem direta à sociedade venezuelana, defendendo unidade e diálogo. “Convido o povo venezuelano a encontrar os caminhos do diálogo civil e da sua unidade. Sem soberania não há nação. A paz é o caminho, e o diálogo entre os povos é fundamental para a união nacional”, disse. Ao concluir, reiterou a posição do governo colombiano: “Diálogo e mais diálogo é a nossa proposta”.

As medidas anunciadas por Gustavo Petro colocam a Colômbia entre os países da região que reagiram de forma imediata e estruturada à ofensiva dos Estados Unidos, combinando ações de segurança, preparação humanitária e atuação diplomática em defesa da paz, da soberania e do direito internacional.