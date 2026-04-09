Presidente cubano pede diálogo com EUA sem condições de mudança política, em entrevista à NBC

Reuters - O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, disse à NBC News que o país pediu ao governo do presidente norte-americano, Donald Trump, para dialogar sem exigir mudanças no sistema político de Cuba ou impor outras condições, informou a emissora nesta quinta-feira.

Em entrevista com Kristen Welker, da NBC News, ele também disse que sua liderança está vinculada a um mandato do povo cubano.

"O conceito de revolucionários desistindo e renunciando também não faz parte de nosso vocabulário", disse ele.