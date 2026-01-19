Presidente da Guatemala decreta estado de sítio de 30 dias e luto de três dias

247 - O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, anunciou a decretação de estado de sítio por 30 dias em todo o país e luto nacional de três dias após rebeliões em presídios e uma série de ataques armados contra policiais. A reportagem é da Sputnik.

“Decidi decretar um estado de sítio por 30 dias em todo o território nacional para garantir a proteção e a segurança dos cidadãos, mobilizando todo o poder do Estado — principalmente a Polícia Nacional Civil e o Exército da Guatemala — contra gangues e estruturas criminosas”, afirmou Arévalo no domingo (18).

Segundo o presidente, grupos criminosos tentavam desestabilizar o país ao organizar motins em prisões com tomada de reféns, com o objetivo de restabelecer privilégios ilegais concedidos por longo tempo a líderes de gangues. Os distúrbios atingiram, de forma coordenada, o presídio Renovación-1, o centro de detenção da Zona 18 e a unidade Fraijanes-2.

Como resultado de uma operação conjunta dos ministérios do Interior e da Defesa da Guatemala, o Estado conseguiu retomar totalmente o controle das três prisões, libertar todos os reféns e conter os motins sem vítimas entre funcionários e detentos, disse Arévalo.

Em retaliação, os grupos criminosos realizaram “ataques covardes” contra agentes da Polícia Nacional Civil em várias regiões do país, segundo o presidente. As ações teriam como objetivo intimidar as forças de segurança e a população para forçar as autoridades a aliviar a postura rigorosa de combate às gangues.

Arévalo afirmou que o regime especial não afeta a vida cotidiana dos cidadãos, as instituições públicas e privadas, a liberdade de circulação nem os processos políticos, tendo como alvo exclusivo o crime organizado. Ainda assim, as aulas foram suspensas nesta segunda-feira como medida preventiva. O presidente acrescentou que os episódios estão ligados aos esforços do governo para desmontar redes corruptas e criminosas que desfrutaram de décadas de impunidade e agora tentam manter sua influência por meio da violência e do caos.

Em razão das mortes de policiais nos ataques, o presidente decretou três dias de luto nacional, com bandeiras hasteadas a meio mastro em sinal de homenagem.