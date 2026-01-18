Violência explode na Guatemala: rebeliões simultâneas e dezenas de funcionários do sistema carcerário como reféns

247 - A violência eclodiu em partes da Guatemala neste domingo (18), depois que as forças de segurança do país recuperaram o controle de uma prisão que havia sido tomada pelos detentos e levaram um dos principais líderes de gangue sob custódia, informou a agência da polícia civil do país. Sete policiais morreram em vários ataques, e um membro da gangue foi morto, disse o ministro do Interior, Marco Antonio Villeda, a jornalistas. Dez policiais ficaram feridos.

O ministro do Interior da Guatemala, Marco Antonio Villeda, afirmou neste sábado (17) que o governo "não fará acordo" com os líderes da gangue Barrio 18, que, segundo autoridades, fazem rebeliões simultâneas em três prisões do país e mantendo 46 funcionários do sistema penitenciário como reféns. O relato foi divulgado na TeleSUR.

Forças de segurança retomaram o controle da Renovacion 1, próximo à cidade de Escuintla, no sul do país, uma das três prisões onde os presos se rebelaram e fizeram reféns no sábado, exigindo mais privilégios para o líder da gangue.

Pouco tempo depois, ataques simultâneos contra policiais eclodiram na capital, Cidade da Guatemala, e em seus arredores.

O ministro Antonio Villeda afirmou que "os protocolos operacionais estão sendo implementados de forma prioritária, coordenada e enérgica para restabelecer totalmente a ordem, proteger o pessoal e garantir a segurança das áreas".