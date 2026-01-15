TV 247 logo
      Veja quais países tiveram visto de imigração para os EUA suspenso

      Diversos países do continente africano e asiático também foram incluído

      Embaixada dos Estados Unidos (Foto: Marcello Casal Jr./Agência brasil)

      Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil

      Os Estados Unidos suspenderão, a partir do dia 21 de janeiro, a emissão de visto de imigrante para cidadãos de 75 países – entre eles, o Brasil. A medida foi anunciada em comunicado emitido na quarta-feira (14) pelo Departamento de Estado dos EUA. Vistos de turismo continuarão sendo emitidos.

      Além do Brasil, integram a lista países como Rússia, Irã, Iraque, Colômbia, Uruguai, Cuba, Haiti, Iêmen. Diversos países do continente africano e asiático também foram incluídos.

      Já a Argentina, país cujo presidente Javier Milei compartilha de posicionamentos ideológicos similares ao de Trump, não foi incluída na lista.

      De acordo com o comunicado, a medida decorre de uma “revisão completa” que vem sendo feitas nas políticas, regulamentos e diretrizes estadunidenses “para garantir que imigrantes desses países de alto risco não utilizem benefícios de programas de assistência social nos Estados Unidos ou se tornem um encargo público”.

      A nota lembra que o presidente Donald Trump “tem deixado claro que imigrantes devem ser financeiramente autossuficientes e não representar um fardo financeiro para os americanos”.

      Veja quais são os países que terão a emissão de visto de imigrantes suspensa:

      1. Afeganistão
      2. Albânia
      3. Antígua e Barbuda
      4. Argélia
      5. Armênia
      6. Azerbaijão
      7. Bahamas
      8. Bangladesh
      9. Barbados
      10. Belarus
      11. Belize
      12. Bósnia
      13. Brasil
      14. Butão
      15. Cabo Verde
      16. Camarões
      17. Camboja
      18. Cazaquistão
      19. Colômbia
      20. Costa do Marfim
      21. Cuba
      22. Dominica
      23. Egito
      24. Eritreia
      25. Etiópia
      26. Fiji
      27. Gâmbia
      28. Gana
      29. Geórgia
      30. Granada
      31. Guatemala
      32. Guiné
      33. Haiti
      34. Iêmen
      35. Irã
      36. Iraque
      37. Jamaica
      38. Jordânia
      39. Kosovo
      40. Kuwait
      41. Laos
      42. Líbano
      43. Libéria
      44. Líbia
      45. Macedônia do Norte
      46. Marrocos
      47. Mianmar
      48. Moldávia
      49. Mongólia
      50. Montenegro
      51. Nepal
      52. Nicarágua
      53. Nigéria
      54. Paquistão
      55. Quirguistão
      56. República Democrática do Congo
      57. República do Congo
      58. Ruanda
      59. Rússia
      60. Santa Lúcia
      61. São Cristóvão e Névis
      62. São Vicente e Granadinas
      63. Senegal
      64. Serra Leoa
      65. Síria
      66. Somália
      67. Sudão
      68. Sudão do Sul
      69. Tailândia
      70. Tanzânia
      71. Togo
      72. Tunísia
      73. Uganda
      74. Uruguai
      75. Uzbequistão

